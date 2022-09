El próximo viernes 30 de septiembre se presentará en Chile el cantante argentino Nahuel Pennisi, ganador de la competencia folclórica del Festival de Viña en 2020. Con la canción Avanzar, de su autoría, logró el primer lugar y así mismo el cariño del público.

Pennisi, que es ciego de nacimiento, partió en la música desde muy joven sin dejar que aquello fuera un obstáculo. En conversación con BioBioChile, cuenta que para el “es una normalidad absoluta”.

“Es una característica que tengo desde toda la vida, creo que cada uno es como la vida lo ha hecho. En este caso a mí me tocó vivir de otra manera, pero la verdad es que disfruto mucho, para mí esto es una normalidad absoluta. La música me ha hecho crecer en un montón de aspectos, la familia tiene mucho que ver y me dio muchas herramientas”, cuenta.

Sin embargo, enfatiza en que establecerse en la música fue todo un proceso. “Yo le debo mucho a la constancia, a la voluntad, a la libertad y a que también me estoy animando a hacer cosas que quizás no eran sencillas. Hace muchos años empecé a tocar en la calle, como artista callejero y eso me dio una herramienta distinta”, reveló.

Tras un largo periodo compartiendo su música en las calles, Nahuel Pennisi finalmente dio con quienes lo llevarían a grabar su primer álbum, que finalmente fue escuchado por Sony Music. Fue así como llegó al escenario de la Quinta Vergara en 2020, donde finalmente consolidaría su carrera musical en el ámbito internacional.

“El desafío de Sony siempre es ayudar a los artistas y a mi me ayudaron mucho, me empujaron mucho en diferentes festivales de distintos lugares de Latinoamérica y el mundo. Así que bueno por una cosa del destino hermosa llegué a la competencia de Viña del Mar”, contó.

El cantautor comenzó a familiarizarse con los instrumentos alrededor de los 4 años y durante su adolescencia decidió salir a cantar a las calles, sin saber que años después terminaría Viña. “Estoy muy agradecido por el lugar que me dio Viña del Mar. La verdad es que fue muy emocionante, por las gaviotas, por lo que viví, así que bueno, contento y lo disfruté muchísimo, me acuerdo como si fuera hoy”, dijo.

A pesar de ello, no había podido volver a presentarse en Chile producto de la pandemia, por la que tuvo que cancelar una fecha en el país en 2020. “Por fin se da este reencuentro que se hizo esperar y bueno, muy contento con esta posibilidad de volver y con todas las pilas para hacer un lindo concierto y que la gente nos pueda acompañar”, afirmó.

Nahuel Pennisi y sus lazos con Chile

En abril de 2022 Nahuel Pennisi fue parte de un concierto que reunió a varios artistas argentinos en el Centro Cultural Kirchner, allí también asistió el presidente Gabriel Boric, que compartió unos instantes con el cantante.

“Gabriel estuvo visitándonos así que bueno, muy contento por ese encuentro, ese abrazo. La verdad estoy muy agradecido porque creo que las culturas y las ideologías que este momento sostienen Argentina y Chile van de la mano“, comentó.

En la misma línea, resaltó la importancia de la música en el actual contexto político y social. “Creo que la música es un fuerte que nos continúa uniendo y atravesando las emociones, que vas más allá de cualquier cosa, de lo político, de lo social, la música es algo que emociona y que nos sigue sosteniendo y respetando como nación”.

Adicionalmente, se refirió a la situación política en Chile. “Llegamos en un mes movidito, con muchas novedades y muchas informaciones. Creo que la música es un paño de calma, un paño de paz, de detener los aviones en el aire por un ratito y bueno intentaremos hacer eso, poder llevarles música a todos los chilenos y que lo pasen bien”, aseguró.

Explorando nuevos géneros

Un mes antes de su concierto en Chile, Pennisi lanzó su más reciente single titulado La Noche, una cumbia que compuso junto a La Delio Valdez, un grupo de música tropical oriundo de Buenos Aires. Esta sería la primera vez que Nahuel incursiona en la Cumbia.

Sobre el proceso de creación de la canción señaló que “nos pudimos adaptar, pudimos convivir estos dos mundos, la música mía y la de ellos. Estoy muy contento con lo que se logró, por lo que salió y agradecido también del público porque estan ahí escuchandola”, comentó.

En la misma línea recalcó que probar nuevos géneros no estaba fuera de su agenda. “Tengo también otros temas que irán saliendo a fin de año, a distintos ritmos pero con la misma identidad”.

“Me gusta pensar que la música es muy amplia para encerrarse en una sola cosa, pero la identidad no, la identidad es una sola, es propia y uno la va construyendo con el tiempo”, agregó.

La inclusión en el mercado musical

Si bien, para Nahuel Pennisi el ser ciego no significó un obstáculo para crecer como artista, señala que “siempre falta algo, no nos podemos quedar con todo”, aunque lo asocia al proceso de crecer, como industria y sociedad.

“Yo creo que la inclusión es parte de una nueva era, yo creo que en lo social tenemos que crecer, ya hemos crecido y tenemos que seguir creciendo, por tantas herramientas que tenemos a favor”, afirma.

Así mismo, comentó la importancia del mercado de la música para integrar la inclusión. “Las generaciones han ido cambiando sus conceptos, la nueva época es más contemporánea y más familiar con lo que hacemos nosotros. Nos tienen que ayudar a crecer y el mercado de la música es muy importante para eso“.

Tras su proceso hasta tener una carrera consolidada en la música y su regreso a Chile, asegura que se siente “contento con todo lo que he ido viviendo y con ganas de seguir. Me gusta pensar que recién empieza y bueno, voy por ahí“, concluyó.