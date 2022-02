A los 75 años falleció el británico Ian McDonald, multiinstrumentista y cofundador de la banda de rock progresivo King Crimson y del colectivo de hard rock Foreigner.

“Falleció en paz el 9 de febrero en su casa de la ciudad de Nueva York, rodeado de su familia”, señaló su representante mediante un comunicado. La causa del deceso no fue revelada.

McDonald, junto a Robert Fripp y Michael y Peter Giles, formaron King Crimson en 1968. Con ellos grabó el álbum debut del grupo, “In the Court of the Crimson King” (1969), donde ofició como coautor y coproductor.

Ese mismo año, junto al baterista Michael Giles, abandonaron la alineación para luego dar cuenta de su propio proyecto: McDonald and Giles.

En 1976, el músico creó Foreigner, un ensamble de guitarra, teclados y saxofón con el que editó “Forenger” (1977), “Double Vision” (1978) y “Head Games” (1979).

“Feels Like the First Time”, “Cold as Ice” y “Double Vision” fueron algunos de los éxitos de la agrupación, que luego abandonó en 1980.

Entre 2002 y 2004, junto a otros ex King Crimson, como Mel Collins y Michael y Peter Giles, giró por el mundo con la 21st Century Schizoid Band.

De acuerdo al portal de Yahoo, uno de sus proyectos más recientes fue Honey West, colectivo con el que publicó un solo disco en 2017.

Desde King Crimson, mediante redes sociales, lamentaron la muerte de Ian McDonald: “Su contribución a la banda original fue invaluable y profunda. Nuestras condolencias a la familia de Ian”, señalaron en un post que se convirtió en viral.