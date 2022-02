Tras dos años de ausencia, Pedro Aznar se reencontrará con el público chileno este 12 de marzo en Movistar Arena, en una cita que bautizó como “Tierra de Hermanos y amigos”. Allí, tendrá como invitados a Víctor Heredia, Manuel García, Elizabeth Morris y Nano Stern, entre otros, en un show preparado especialmente para la ocasión.

La cita trae de vuelta a uno de los músicos argentinos con más raigambre en la audiencia nacional; todo esto en la víspera del lanzamiento de un nuevo álbum y a pocas semanas del debut de la remasterización del icónico disco homónimo de Serú Girán, la banda que formó con Charly García, David Lebón y Óscar Moro a fines de los setenta.

“Lo pensé como lo es un reencuentro: que tenía que haber mucha música de la que sé que la gente quiere escuchar; tenía que tener una duración generosa y no podían dejar de estar muchas canciones. El repertorio está armado de esa manera: a la parilla los mejores momentos de mi discografía”, comenta a BioBioChile.

La elección de los invitados no es al azar: no sólo se trata de amigos, sino también de colaboradores estrechos: “El vinculo es muy fluido y cariñoso, y ha dado muchos frutos: con Manuel hicimos un disco íntegro juntos (“Abrazo de hermanos”), una gira por Chile y Argentina. Con Nano hemos compuesto cosas que no han salido a la luz. Elizabeth, me permitió agregar una estrofa a la canción Décimas, una hermosísima canción de ella”, ejemplifica.

Sobre su profundo lazo con Chile, que se ha extendido a lo largo de tres décadas con variados hitos, Pedro Aznar reflexiona: “Tiene que ver con diversos factores. Uno de ellos, que creo que es importante, es que en mi música convive la estética del rock con la música de raíz latinoamericana, y recuerdo algo muy bonito que me dijo Manuel García sobre cuando iba a ver mis conciertos como público, y era que esos conciertos de principios del 2000 sirvieron como catalizador para una idea de generación de músicos chilenos, que pasaron a ver que podían convivir en un mismo concierto y con coherencia una diversidad de estilos y miradas posibles”.

“Creo que eso forjó un vínculo muy fuerte con mis colegas músicos y con el público en sí. Además de esta idea de independencia: yo tengo mi propio sello discográfico hace ya casi 25 años, también mi impronta como artista es la del artista independiente; no tengo una compañía multinacional detrás mío, es una especie de emprendimiento familiar totalmente, donde tengo libertad de hacer lo que quiera. Y eso creo que se nota en mis discos, en mis conciertos”, agrega.

(P): Fuiste uno de los primeros en adaptar tus shows al formato online al inicio de la pandemia. ¿Qué lecciones artísticas y laborales sacaste en limpio de este proceso?

(R): El formato de concierto online propone una intimidad muy especial que venía proponiendo en mis conciertos unipersonales, que hago en paralelo a mis conciertos con banda, hace muchísimos años. No me formó una nueva estética, eso ya lo venía proponiendo, pero sí me gustó mucho descubrir que el formato online tiene un lenguaje propio y genera un vínculo de intimidad muy particular. La gente puede, a medida que avanza el concierto, ir bajando esa catarata de mensajes (del chat). Yo muchas veces me detenía a leer y contestarlos, y eso es muy bello y fluido. Ocurre una conversación muy espontánea en tiempo real. Eso no pasa en un concierto presencial.

(P): A través de tus giras, te has presentado en Chile durante prácticamente todos los gobiernos democráticos del último tiempo. ¿Cómo ves desde afuera al país ad portas del inicio del mandato de Gabriel Boric? En campaña, firmaste una carta como Pedro Aznar en su apoyo.

(R): Veo con buenos ojos y con mucha esperanza este nuevo periodo de Chile. Creo que era la manera justa apostar por un candidato con ideas democráticas inclusivas e igualitarias. Creo que fue la movida correcta y la aplaudo.

(P): Boric ha reconocido públicamente su admiración por Charly García y la música trasandina: tras su discurso de victoria en la Alameda, la primera canción que se escuchó fue “Los Salieris de Charly” de León Giecco…

(R): Jajaja. Me alegra mucho que nos escuche, y lo invito por este medio por si quiere acercarse al Movistar Arena en marzo. Le va a gustar mucho.

(P): ¿Cuáles han sido los comentarios que has recibido tras la reedición remasterizada de “Serú Girán”, el primer disco del grupo?

(R): Lo remastericé en mi estudio junto al ingeniero Ariel Lavigna. Fue muy emocionante; fue volver sobre música que cuando la grabamos yo tenía 18 años. Imagínate la cantidad de recuerdos que me llovieron trabajando en eso. Fue muy conmovedor. Estoy muy satisfecho con el resultado. Quienes quieran hacer la comparación entre el disco original y esta remasterización en Spotify o Tidal, están subidas las dos versiones y pueden hacer un “A versus B”, para ver qué se hizo y cómo quedó.