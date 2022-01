Este domingo 16 de enero, en el Teatro Caupolicán, Marcianeke encabezará una cumbre de trap que contará con reconocidos colaboradores y firmas de la escena chilena.

En el Tamburi Fest 2021, al artista nacional más escuchado en Spotify en 2021 se sumarán Sheru El León, El BAI, Cris MJ, Chely Princess y Romahit. También estarán Chuchu Retro, King Savagge, El Maniako The Big Boost, Gino Mella y Adán La Amenaza.

De acuerdo a la producción, se trata del primer show para todas las edades de Marcianeke en el Teatro Caupolicán, uno de los escenarios más importantes de la capital.

Marcianeke en San Diego

Su debut en el emblemático escenario de calle San Diego ocurrió en el marco del festival Supersmash. Su regreso, sin embargo, se gestó como telonero de Big Soto, en un concierto exclusivo para adultos. Ambos ocurrieron en 2021, año en que el cantante se consolidó en Chile.

Esta vez, los requisitos para los asistentes son: Pase de Movilidad vigente (obligatorio para mayores de 12 años), cédula de identidad y mascarilla.

“En el ingreso al recinto se realizará la toma de temperatura correspondiente. Menores de 12 años, deben acreditar su edad y estar acompañados de un mayor de edad con Pase de Movilidad”, se lee en la minuta de la producción.

“El cliente no podrá ingresar al evento si no cuenta con Pase de Movilidad, mascarilla o si tiene más de 37.8 de temperatura”, agregan. Quienes no cumplan las condiciones, serán invitados a abandonar el recinto: “Cualquier incumplimiento a los protocolos por parte de los asistentes, no dará derecho a la devolución del dinero del ticket”.

Las entradas para la cita urbana fluctúan entre los $40.250 (galería) y los $69.000 (Palco). Los precios, incluyen cargo por servicio. El show comenzará a las 15:00 horas y se extenderá a cerca de las 22:00.