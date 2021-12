Entre las listas destacan clásicos como "Cuando Pase el Temblor", "Every Breath You Take", y más. "DÁKITI" se encuentra en todas las listas.

Ya todos están cerrando sus ciclos con el fin de año, que está a casi dos semanas de distancia. Es por eso que múltiples plataformas lanzan listas de lo más visto o escuchado del año, para poder ver cómo se vio inculcada la cultura pop en los últimos 12 meses. Entre ellos, Spotify dio a conocer sus canciones más oídas en Chile, separando a cada generación con sus preferencias.

Y, aunque se sabe que la música urbana abunda entre los más jóvenes, sorpresa causó el éxito de DÁKITI, tema de Bad Bunny y Jhay Cortez, que aparece en el top 10 tanto en los adolescentes entre 16 y 24 años y las personas mayores de 55.

De todas formas, el Conejo Malo mostró su reinado entre los más jóvenes, liderando con la canción Yonaguni entre los usuarios de 16 a 24 años y la misma DÁKITI, que se posiciona en el primer puesto en quienes tienen entre 25 y 44 años.

Por otro lado, The Police es quien lleva la corona entre personas de más edad, quienes tienen su canción Every Breath You Take en el primer lugar de las preferencias en los grupos entre 45 y 54 años y los mayores de 55.

Generación Z

La generación de los centennials o generación Z, consta, para esta separación de edades, entre los adolescentes de 16 a 24 años. En su lista, se ve claramente el gusto por el género urbano, teniendo entre sus artistas con más temas en la lista a Bad Bunny y al rapero Myke Towers.

Entre todos los artistas latinos, se destaca el tema Skyline del chileno Ak4:20.

Sus canciones más escuchadas: 1.- Bad Bunny – Yonaguni 2.- Juhn, Myke Towers – Bandido 3.- Bad Bunny, Jhay Cortez – DÁKITI 4.- Jhay Cortez, Los Legendarios, Wisin – Fiel 5.- Bad Bunny, ROSALÍA – LA NOCHE DE ANOCHE 6.- Rauw Alejandro – Todo De Ti 7.- Sech – 911 8.- Ak4:20 – Skyline 9.- Myke Towers – Explícito 10.- Bad Bunny – TE MUDASTE

Millenials

Las personas entre 25 y 44 años también mostraron su gusto por los ritmos latinos, aunque, como se ve, sus preferidas constaron de duetos o colaboraciones entre varios artistas, como Bad Bunny y ROSALÍA en LA NOCHE DE ANOCHE, o J Balvin y María Becerra en Qué Más Pues?.

Además, Bad Bunny sigue siendo el preferido, apareciendo tres veces en el top.

Sus temas más reproducidos: 1.- Bad Bunny, Jhay Cortez – DÁKITI 2.- Juhn, Myke Towers – Bandido 3.- Jhay Cortez, Los Legendarios, Wisin – Fiel 4.- Bad Bunny – Yonaguni 5.- Bad Bunny, ROSALÍA – LA NOCHE DE ANOCHE 6.- Boza – Hecha Pa’ Mi 7.- Rauw Alejandro – Todo De Ti 8.- Myke Towers, Sebastian Yatra – Pareja Del Año 9.- J Balvin, Maria Becerra – Qué Más Pues? 10.- KAROL G – BICHOTA

Generación X

Aunque muchos aseguran que el reggaetón y el género urbano es lo peor que le pudo haber pasado a la música, las cifras no mienten.

Y es que entre los clásicos de los años ’80, como Take on Me, I Want to Know What Love Is, Persiana Americana y muchos otros temas que no merecen presentación, artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma no se restan de las canciones más escuchadas entre adultos de 45 y 54 años.

Sus favoritos del 2021: 1.- The Police – Every Breath You Take 2.- Foreigner – I Want to Know What Love Is – 1999 Remaster 3.- a-ha – Take on Me 4.- Maluma – Hawái 5.- The Weeknd – Blinding Lights 6.- Bad Bunny, Jhay Cortez – DÁKITI 7.- Soda Stereo – Cuando Pase el Temblor 8.- Rauw Alejandro – Todo De Ti 9.- Soda Stereo – Persiana Americana 10.- Queen – Another One Bites The Dust – Remastered 2011

Boomers

Entre las personas mayores de 55 años aparecen algunas baladas en español como la sufrida ¿Y cómo es él? de José Luis Perales y ¿Quieres Ser Mi Amante? de Camilo Sesto.

Sin embargo, la voz de Vivir Así es Morir de Amor no logró superar a DÁKITI, de Jhay Cortez y Bad Bunny, que se encuentra en el puesto 6 de su lista.