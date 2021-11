Ayer lunes 29 de noviembre se cumplieron 20 años desde la muerte de George Harrison, el recordado guitarrista y fundador de The Beatles.

El hito y la efeméride no pasaron desapercibidas para sus excompañeros de banda, Paul McCartney y Ringo Starr, quienes le dedicaron emotivos mensajes a través de redes sociales.

“Es difícil de creer que perdimos a George hace 20 años. Extraño mucho a mi amigo”, escribió McCartney, en un mensaje que en pocas horas se convirtió en viral y que acompañó con una postal de ambos en un estudio de grabación.

Hard to believe that we lost George 20 years ago. I miss my friend so much. Love Paul. pic.twitter.com/EnCBAV4Zzn

