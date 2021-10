A semanas que se diera a conocer la demanda de Spencer Elden contra Nirvana por sus derechos de imagen en la icónica carátula del disco “Nevermind”, cuya publicación cumple 30 años este 2021, Dave Grohl, exintegrante de la banda, compartió su parecer al respecto.

“No sé si puedo hablar sobre este asunto porque no he pensado mucho sobre ello”, comentó al inicio de una entrevista con el portal Volture.

“Creo que me siento como la mayoría de la gente en este sentido, no estoy de acuerdo con su postura. Eso es todo lo que puedo decir al respecto”, agregó el otrora baterista de Nirvana.

Este año, a raíz de su aniversario, la banda reeditará “Nevermind” con cuatro conciertos históricos de aquella temporada 1991/1992.

Se trata de “Live in Amsterdam, Netherlands” (del 25 de noviembre de 1991 en el club Paradiso); “Live in Del Mar, California” (del 28 de diciembre de 1991 en el Pabellón Pat O’Brien en Del Mar Fairgrounds); “Live in Melbourne, Australia for triple j” (del 1 de febrero de 1992 en The Palace en St. Kilda); y “Live in Tokyo, Japan” (grabado en el Nakano Sunplaza el 19 de febrero de 1992). La reedición, saldrá a la venta el próximo 12 de noviembre.

En ese contexto, Grohl fue consultado sobre si era necesario realizar una nueva fotografía de portada teniendo en cuenta el reclamo judicial de Elden. La respuesta del líder de Foo Fighters, tuvo algunos matices.

“No sé si debería hacerse una nueva foto. Escucha, es él quien tiene un tatuaje de Nevermind, no yo”, aseguró el músico, quien también reconoció que maneja ideas para una nueva carátula del disco.

“Tengo muchas ideas para alterar la portada, pero ya veremos qué pasa. Se lo haremos saber. Estoy seguro de que se nos ocurrirá algo bueno”, agregó.