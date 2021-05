En una reciente entrevista, el guitarrista de la banda británica Queen, señaló que es poco probable que vuelvan a salir de gira, aún cuando varios países de Europa comenzaron a realizar conciertos y eventos al aire libre.

Ya el grupo retrasó su gira con Adam Lambert hasta el próximo año a causa del coronavirus y fue el mismo Brian May quien aseveró que las personas deben enfrentar al hecho de que los conciertos y otras actividades masivas no volverán a suceder debido a lo impredecible de la pandemia.

En conversación con el medio Daily Star, el músico dijo que “este virus es extremadamente inteligente y evoluciona más rápidamente que nuestras defensas, por lo que es posible que Queen nunca vuelva a salir de gira y hay que alertar a la gente sobre esa posibilidad”.

En la instancia, el artista de 73 años señaló que ha pensando en realizar un concierto a través del Streaming junto a sus compañeros Roger Taylor y el nuevo vocalista, Adam Lambert, pero lo han descartado debido a que en sus shows suelen interactuar con el público.

May reveló a inicios de este año, él y Taylor estaban considerando lanzar nuevamente uno de sus primeros conciertos. “Estamos debatiendo qué hacer con eso. Hace unos años, nos habríamos sentido muy protectores y pensamos: ‘Nadie debería escuchar esto porque somos muy rudos"”, sostuvo.

Queen + Adam Lambert

Corría el año 2009 cuando el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor fueron invitados a un capítulo de American Idol. Allí, los músicos de Queen tocaron la canción We are the champions, mientras Lambert y su compañero Kriss Allen.

Sólo días después de esta experiencia, en entrevista con la revista Rolling Stone, May dijo que estaba encantado con el talento del joven intérprete y aseguró que era la persona ideal para ser vocalista de Queen.

Aunque Lambert no ganó el concurso, quedó en segundo lugar tras Kriss Allen, un próspero futuro le esperaba. Actualmente, Lambert trabaja tanto en su proyecto solista como con la banda, y ha encantado a la crítica mundial por sus interpretaciones y principalmente por cantar exclusivamente las canciones de el grupo británico, a diferencia de lo que ocurrió en la gira con Paul Rodgers.

Incluso, durante el 2019, la plataforma Netflix lanzó un documental titulado The Show Must Go On: La historia de Queen + Adam Lambert, donde se muestra el proceso de incorporación del cantante a la banda.