Rodolfo García, fundador del grupo trasandino Almendra (1967) junto a Luis Alberto Spinetta, uno de sus amigos más cercanos, fue diagnosticado con muerte cerebral tras sufrir un ACV (accidente cerebrovascular).

El baterista de 74 años fue trasladado ayer de urgencia a un hospital tras desmayarse en su residencia. Anoche fue intervenido quirúrgicamente sin obtener mejoría. De acuerdo al diario La Nación de Argentina, el diagnóstico es irreversible.

Con los años, García se convirtió en uno de los referentes del instrumento para la escena latinoamericana, sobre todo gracias a su labor en Almendra, conjunto que fundó junto a Spinetta, Edelmiro Molinari y Emilio Del Guercio.

“Dicen que es irreversible, pero yo tengo esperanza de que no lo sea”, señaló Del Guercio al matutino argentino. El último entre ambos encuentro se produjo hace una semana.

“Yo lo vi bien, a veces ves personas con cierto deterioro y es esperable que les pueda pasar una cosa así, pero en el caso de Rodolfo, de ningún modo. Estaba activo, incluso estaba tocando con su banda. No tengo motivo a qué atribuirlo, por ahí las cosas del cuerpo son así, uno no se da cuenta y pasan de un día para el otro, pero yo tengo esperanza de que sea algo que no revista la gravedad que dicen”, agregó.

Con Edelmiro Molinari, a su vez, creó Aquelarre, otra institución del rock argentino. También fue parte de las agrupaciones Tantor y Jaguar.

A pesar que es un baterista innato, su voz quedó inmortalizada en dos hits de Almendra y Aquelarre, “Campos Verdes” y “Silencio Marginal”, respectivamente.