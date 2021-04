Il Divo, uno de los cuartetos vocales masculinos más importantes de la industria musical, presentará un show global vía streaming el próximo sábado 8 de mayo a las 21:30 horas a través de la plataforma eTicket Live.

Las entradas para escuchar en línea a Urs Buhler (Suiza), Sébastien Izambard (Francia), Carlos Marin (quien nació en Alemania, pero creció en España) y David Miller (Estados Unidos), ya están disponibles.

En el recital, el grupo mostrará parte de su más reciente trabajo de estudio, “Timeless”, disco que figura como el octavo de su carrera y que fue grabado en Los Angeles (California) y producido por Alberto Quintero y Steve Mac, donde reúnen 10 canciones de amor de todos los tiempos.

“Love Me Tender”, original de Elvis Presley, “Hola (Hello)” de la cantautora británica Adele, “All Of Me” del norteamericano John Legend, “Angels” de Robbie Williams y “Aquí Esperándote” (Right Here Waiting) de Richard Marx, también serán parte del repertorio.

Il Divo son pioneros en el género ópera pop, o como ellos mismos la definen, “popera”. El cuarteto ya cuenta con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, 160 certificados de Oro y Platino y más de 30 hits que los han ubicado en listas de popularidad de diferentes países.

Su disco debut, “Il Divo” (2004), registró en el Reino Unido más de un millón de copias vendidas en tan sólo seis semanas.