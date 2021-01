“Save Your Tears” se titula el nuevo single de “After Hours”, el alabado último disco de The Weeknd que, a pesar de su positiva acogida, quedó fuera de las nominaciones de los próximos Premios Grammy.

Tras “Blinding Lights”, la canción más escuchada en Spotify en 2020, el canadiense cambia de registro aunque no de estética para el videoclip que acompaña al sencillo.

Si la pieza audiovisual de “Heartless” era una apología al descontrol y “Blinding Lights” y “Until I Bleed Out” a las consecuencias de aquello, The Weeknd cierra su saga de cinco entregas con otro enigmático clip donde su look no pasó desapercibido.

En “Save Your Tears”, el artista muestra un rostro aparentemente intervenido, con rasgos de una cirugía estética y facial mientras canta para un público incógnito.

Para algunos, el último detalle es una clara alusión a los organizadores del Grammy tras dejarlo fuera de la premiación. Otros, sin embargo, celebraron el parecido del cantante con uno de los personajes de la serie animada “Bob Esponja”: la versión guapa de Calamardo.

Aquí, algunos de los memes, chistes y comentarios que generó el videocilp de “Save Your Tears”.

Psicólogo: El The Weeknd con rostro de Calamardo guapo no existe, no puede herirte. Also el fin de semana con rostro de Calamardo guapo: pic.twitter.com/j1PuGZaLAF — Antonio García (@antoniogrciag) January 6, 2021

Pues The Weeknd se convirtió en Calamardo Guapo🤩🤣 pic.twitter.com/z7SExCFKrn — Luis Blanco (@LuisFerWhite) January 6, 2021

La nueva cara de the weeknd? pic.twitter.com/tM6hMpFN9v — 🌻✨Erlantz✨🌻 (@_eerlaantz_) January 6, 2021

#TheWeeknd cuando la cirugia plastica de calamardo sale mal en la realidad. pic.twitter.com/N44K2AjOdC — Lex (@Arlex_gio) January 6, 2021