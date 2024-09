El Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile presenta entre el 25 y el 28 de septiembre el Ciclo de narración oral, en el marco de la novena edición del Festival Interregional de Narración Oral Primavera de los Cuentos, organizada por el Círculo de Narradores orales de Chile (CINOCH), asociación cultural y gremial constituida en febrero del 2015, que agrupa a artistas narradores/as orales dedicados a este arte y oficio ancestral.

Esta actividad tiene como objetivo difundir el arte de la narración oral, y fomentar el conocimiento de su dimensión como arte escénico. Así lo explica Carolina Díaz, presidenta de la agrupación organizadora. “Nos alegramos mucho que el DETUCH nos ofrezca un espacio para realizar este ciclo y comenzar nuestro festival de este año ahí, pues con este gesto se abren más espacios para la narración oral escénica”.

El Ciclo de Narración Oral inicia este miércoles 25 de septiembre con la charla abierta “Cuentan los que cuentos cuentan”, donde exponen: Bran Montiel, Sandra Aravena y Andrea Gaete; y moderan: Carolina Larenas Henríquez y Mauricio Barría Jara, académicos del Detuch. Mientras que, entre el jueves 26 y el sábado 28 de septiembre, los asistentes también podrán disfrutar de los cuentos relatados a viva voz para público adulto. La programación es la siguiente:

26 de septiembre

“Paseos en moto” por Catalina Moya Marchant.

“El Maestro del jardín” por César Muñoz Gutiérrez.

“La mujer bandurria” por Elivera Maripangui.

“La tristeza y la furia” por Ximena Contreras

27 de septiembre

“Malena” por Zenith Navarrete

“Make Make” por Ximena Contreras

“Hasta el fin del mundo” por Brian Montiel

“ La señorita escorpión (versión libre de la fábula del escorpión y el sapo)” por Carolina Díaz

28 de septiembre

“Gavilán es gavilán” por Magda Sánchez, La Sanchísima

“La mulata de Córdoba” por Andrea Gaete Pessaj

“El roto que engañó al diablo” por Catalina Moya Marchant

“Creación del amor”, mito de creación guaraní de Sandra Aravena.

Las entradas tienen un valor general de $6.600 pesos y de $4.400 pesos para 3° edad y estudiantes, y se pueden comprar a través de ticketplus.cl

El Festival y su interregionalización

Para este año, uno de los objetivos principales es crear un espacio para revalorizar el arte de contar historias, fomentar el diálogo entre las artes escénicas y la tradición oral, además de abrir un espacio de encuentro cultural donde el público pueda conectar con las narraciones.

La realización de la edición de este festival es de suma importancia para CINOCH, siendo uno de sus hitos este 2024. “Nos permite compartir nuestro oficio con la comunidad, difundiendo y visibilizando la importancia de la narración oral”, comenta Catalina Moya, narradora oral y actriz, aparte de socia de círculo de narradores.

Ximena Contreras, también narradora oral y socia de CINOCH, refuerza esta idea y señala que “se pretende relevar nuevas propuestas y acercar este arte a una audiencia diversa en un ambiente íntimo y profesional”.

Santiago no es Chile

Este año la asociación gremial (CINOCH) está trabajando en las diferentes actividades emblemáticas de la organización mediante la conformación de comisiones, y es así que la comisión organizadora ha decidido y posibilitado que este año se llegue a salas tradicionalmente vinculadas a espectáculos teatrales y, por otra parte, darle un carácter interregional, propiciando la participación de colegas de ciudades fuera de la Metropolitana con funciones en lugares como Valparaíso y comunas del norte y sur, las que serán informadas prontamente, al igual que las fechas a confirmar.

“Tener más socios de regiones significa abrir la organización de estos eventos allá, donde haya narradores dispuestos a replicarla, siempre con el respaldo de quienes ya llevan tiempo en esta tarea, es decir, no significa llevar las cosas hechas, sino que organizar y replicar desde regiones, con la gente de cada zona. En este caso hablamos del festival ‘Primavera de los Cuentos’, pero no será el primero ni el último evento de este tipo, porque Santiago no es Chile y hay narradores de norte a sur dispuestos y motivados”, explica Zenith Navarrete, directora regional representante de la Región de Valparaíso en CINOCH.