Semana por medio Gonzalo Olave, trabajador de la palabra y mediador de la lectura, llevará a cabo el proyecto “Chalo te cuenta el cuento a la hora del té”, primera temporada de un videopodcast para público adolescente y adulto. El proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, Convocatoria 2023.

El proyecto busca difundir el trabajo de narración oral, potenciando y acercando su trabajo escénico, además de posicionar la narración oral de historias como un arte vigente, que permite con pocos elementos (voz, gesto y silencio) una comunicación afectiva de relatos y experiencias. Otro de sus objetivos es fomentar la creación de audiencia, entregando a las comunidades que consumen redes sociales una muestra de relatos orales milenarios en un formato actualizado, gratuito y de fácil acceso, desarrollando un contenido artístico poco explorado en los espacios digitales.

Relatos

Un pancito que siempre cae al suelo por el lado de la mermelada, un sultán adicto al queso rodeado de ratones, el motivo de las orejas largas en los conejos y un rey “pilucho” vestido por ropa imaginaria, son algunos de los relatos que podrán visitar en el canal @chalocuentaelcuento en Instagram, YouTube y otras plataformas.

Gonzalo comenta que empezó a contar cuentos en la universidad, “no vengo de una abuelita que me contaba cuentos en las noches, sino de ver a cuenteros en escena. Hay artes que se miran, se bailan, se degustan, en este arte la persona crea mundos con palabras y tú te los vas imaginando, ese poder de viajar me enamoró y no paré de interesarme en este oficio hasta que me convertí en un creador del mismo”.

Proyecto narrativo

La formación es un pilar fundamental en la cuentería, Gonzalo se empezó a formar el año 2012 con el colectivo Valparaíso es un Cuento, luego a contar paralelamente en Sausacuentos, en un escenario natural en la sede de Sausalito de la Universidad Católica de Valparaíso. Al salir de la U con varias amistades levantaron La Dominguera, gran micrófono abierto en Valparaíso que se ha extendido por el mundo, donde narradores, malabaristas, magos, cantantes, comparten su arte de forma libre y respetuosa en el espacio público, principalmente en calles y plazas. El año 2018 fue a Colombia a formarse en la única escuela de formación permanente de narración en Latinoamérica, VIVAPALABRA.

Este proyecto también tiene un ámbito formativo. Claudio Martínez, realizador audiovisual, colorista y capturador de instantes, integra el equipo de este proyecto, aportando desde su conocimiento en el registro y la entrega de herramientas a Gonzalo. Martínez grabó el proyecto “La maleta de cuentos” con la narradora Vicky Silva y luego “La tarde de los cuentos”, en vinculación con el Parque Cultural de Valparaíso y “Gaby Cuenta”. Además, ha sido parte de trabajos vinculados al documental, cine y teatro.

Claudio comparte que el proyecto “es muy entretenido e innovador, aporta a la profesionalización del oficio, donde el cuidado estético es sumamente importante para un resultado óptimo y agradable de ver. Transmitir el oficio audiovisual a Gonzalo es la misión más importante que tengo dentro de este proyecto, cómo puede ir abordando las siguientes cápsulas, cómo maquetearlas, grabarlas, enfrentar de mejor manera el proceso de montaje, algunos truquitos, algunos tips para conseguir que la puesta en escena de tomar el té sea lo más cercana y bien lograda”.

+ info

Para más información puedes acceder al sitio web www.chaloolave.cl.