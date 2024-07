Trabajadores del Bafona llevan 5 días de huelga de hambre por sueldos impagos: Mincap respondió

Los 18 funcionarios del Ballet Folklórico Nacional (Bafona), los mismos que el lunes pasado iniciaron una huelga de hambre por el no pago de sueldos en el marco de un conflicto laboral que lleva 17 meses, respondieron a la declaración pública emitida desde la Subsecretaría de las Culturas, ente del que depende el colectivo artístico.

Hasta la fecha, ya van tres meses de sueldos impagos a los trabajadores movilizados, quienes se dividen entre bailarines y músicos del conjunto folclórico. La situación, llevó a los 18 involucrados a levantar una demanda por tutela laboral contra sus empleadores, luego de acusar a sus jefaturas de maltrato laboral e incluso demandar a la ministra Carolina Arredondo por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

El miércoles recién pasado, con motivo de la huelga de hambre, desde la Subsecretaría de las Culturas emitieron un comunicado donde además dan cuenta de las dificultades del Bafona para establecerse en una sede definitiva, hecho que también se remonta al origen del conflicto laboral que se inició en febrero de 2023.

“Se avanzó en arrendar un espacio con las condiciones necesarias para el correcto desempeño de sus actividades y se esta trabajando en una solución definitiva, con miras a la celebración de su 60 aniversario durante 2025″, afirman desde el Mincap.

Sobre los sueldos impagos y la homologación de estos con los percibidos por los integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile (otro de los primeros focos del conflicto laboral), fueron enfáticos: “La Contraloría General de la República ha desestimado diversas denuncias presentadas en el caso de la homologación de remuneraciones, así como cuestiono el pago de remuneraciones a quienes se mantienen inactivos”.

“La Mutual de Seguridad desestimó la declaración de enfermedades laborales: tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como el Tribunal del Trabajo han declarado inadmisible diversas acciones emprendidas por este grupo de trabajadores y trabajadoras, detallaron.

“Los descuentos efectuados a un grupo minoritario de funcionarios públicos que se desempeñan en Bafona, corresponden al cumplimiento de dictámenes pertinentes de la Contralora General de la República que señalan que no se pueden pagar sueldos a quienes no registran debidamente su jornada laboral y además no cumplen las instrucciones de sus jefaturas para el desarrollo de sus labores”, agregaron. “Estas normas se aplican a cualquier funcionario en la misma situación y en ningún caso constituyen alguna represalia por acciones que pudieren haber iniciado quienes hoy señalan estar movilizados”.

La respuesta de los trabajadores del Bafona

Desde Bafonart, agrupación que reúne a los 18 integrantes movilizados, respondieron a los dichos del Mincap y pusieron en contexto la actividad actual que mantiene el ballet.

“Las presentaciones realizadas por el Ballet Folclórico Nacional en el año 2024, han sido realizadas (con) menos artistas en escena, entre músicos y bailarines. Además, varios de los integrantes que asisten en estas presentaciones -a falta del elenco completo- son reemplazos a honorarios contratados sin concurso público y a voluntad de la jefatura directa demandada por maltrato laboral”, afirmaron.

“La disposición para volver a los escenarios por parte del grupo de artistas que se mantienen en huelga de hambre siempre ha existido, sin embargo, la Subsecretaría del

Ministerio de las Culturas no permite que puedan tener contacto con el grupo A, que realiza las presentaciones”, agregaron.

Sobre el recinto para sus ensayos, detallaron que tras un año sin sede fija “sólo el 1 de diciembre de 2023 se habilitó en arriendo una sede en la Academia de Karen Connolly, ubicada en la comuna de Recoleta. Durante el mes de junio de 2024, el grupo A de Bafona y las jefaturas denunciadas por maltrato laboral, regresaron a la antigua sede sumariada por la Seremi de Salud, en Fray Camilo Henríquez, dejando a los 18 trabajadores en el recinto de Recoleta, sin instrucción ni comunicación”.

Sobre los dictámenes de la Contraloría a los que hace referencia el Mincap, señalaron que “son Dictámenes Generales de la CGR y no aplican para estos trabajadores, pues estos artistas han sido segregados y apartados de sus funciones, en ningún caso por voluntad propia, sino por orden de la Subsecretaría del Ministerio de las Culturas. Los descuentos que se les han aplicado a estas personas NO han sido visados ni autorizados por la Contraloría General de la República”, afirmaron.

“En enero de 2024, el libro de asistencia fue sustraído por una funcionaria de gestión de personas, por una situación conspirativa de dejar a los artistas sin sistema de marcaje, ya que son artículo 22. Por otra parte, estos integrantes no han sido citados a ensayos ni presentación alguna del Ballet Folclórico Nacional, desde diciembre del 2023 a la fecha, incluso sin la posibilidad de entrar a la sala de ensayo”.

“Queremos ser enfáticos y que la ciudadanía se informe que, nuestros sueldos impagos de estos tres meses aparecen en la página de transparencia del gobierno como pagados a cada trabajador, sin embargo, esos fondos se mantienen hasta hoy con paradero desconocido… El Ministerio de las Culturas jamás ha mostrado capacidad de diálogo ni voluntad para resolver este conflicto, ni menos la búsqueda conjunta de soluciones”, apuntaron.