El 25 de enero el artista chileno Javier Salinas realizó su primera acción de arte en un café de Starbucks, en Santiago de Chile, con la intención de visibilizar la muerte de los niños en la franja de Gaza.

“1.198,8 dólares por los 300 últimos alientos de esperanza” es la intervención en la que se acercó al mesón y ordenó 300 cafés, que tienen un valor aproximado de 1.198,80 dólares ($1.080.000 pesos chilenos) en total. El nombre entregado para cada café corresponde al nombre de 300 niños y niñas que han muerto en la franja de Gaza producto de la ocupación del territorio. Se debe considerar que, según señala Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente (UNRWA), desde el 7 de octubre de 2023, 1.9 millones de personas, más del 85% de la población, ha sido desplazada de la franja de Gaza en busca de seguridad; además se estima que 23.357 personas han sido asesinadas, cerca del 70 % de los muertos son mujeres y niños.

“Perdí a 11 personas de mi familia, pero no tengo tiempo para pensar en ellos. No puedes pensar en ellos porque ahora tienes que pensar en algo más importante”, señaló Randa, de 17 años, desplazada y refugiada en un espacio de UNRWA en Khan Younis.

Acción de arte

La acción de Javier Salinas tuvo una duración de seis horas, en la que se escuchó de forma reiterativa el nombre de estas niñas y niños en la tienda, con la intención de recordarlos.

La acción se realizó ahí ya que la multinacional ha recibido diversas acusaciones de un supuesto apoyo al financiamiento para la ocupación del territorio, el apartheid y la actual ocupación. Desde la producción agregan que “ademas, por no cumplir con la legislación internacional contra el trabajo infantil; pero, sobre todo, se busca generar cuestionamientos hacia los organismos y comunidades internacionales frente al genocidio infantil contra los palestinos”.

10.000 niñas y niños muertos

Sobre la acción, el artista Javier Salinas señaló que “son más de 10.000 niñas y niños muertos en la ocupación, con esta acción visibilizamos los nombres de 300 de ellos y los trajimos al presente con un pequeño acto, un café con su nombre; un café de una de las empresas acusadas de apoyar a Israel y con ello el genocidio que están cometiendo”.

Salinas agrega que “lo abyecto de este mundo ya no son las imágenes sórdidas o barbáricas que hemos visto producto de la ocupación y de las grandes atrocidades que se cometen por poder; lo abyecto es pensar en las vidas inocentes que están siendo asesinadas por segundo; es ver los cuerpos de esos niños destrozados en redes sociales y no tener tiempo de empatizar, de protestar, de exigir que se acabe el genocidio, porque debemos volver al trabajo, a la labor cotidiana, sin tiempo para ser humanos y hacer algo con esa humanidad, no es algo tan sencillo o simple como tomarse un café y seguir con tu rutina”.

Protagonismo

Las palabras de Salinas, señalan desde la producción, serán la única cuña que dará el artista, debido a que la representación de la acción quedará a manos de Susana Quezada, especialista en temas de niñez. “Para que, el protagonismo quede en el recuerdo y la toma de consciencia sobre la violencia que están sufriendo las niñas y niños”, agregan.

Al respecto, Susana Quezada señala que “en todo el mundo los ataques contra los niños no se detienen. Según UNICEF el número de países que se encuentran en conflictos violentos, es el mayor de los últimos 30 años. Muchos niños están siendo esclavizados, traficados, abusados y/o explotados, muchos más viven en el limbo, sin estatus migratorio oficial, ni acceso a educación o a servicios de salud. En todas partes del mundo se están incumpliendo una de las reglas más básicas de la guerra, la protección de los niños. Los niños se han convertido en objetivo de primera línea, en mi opinión esta es la mayor crisis moral de nuestra época”.

A continuación, puedes ver el registro de la acción de arte de Javier Salinas