Con una variada programación, este viernes 19 de enero el Centro Experimental Perrera Arte festejará sus 29 años de existencia como territorio independiente de la cultura. La celebración, que lleva por título “Dale y quítale toda esperanza”, comenzará a las 19 horas y se desarrollará en dos escenarios paralelos en los patios y nave principal de la maestranza patrimonial del Parque de los Reyes.

“Como su nombre lo indica, la fiesta es una invitación a seguir adelante, con la frente en alto y con las manos limpias, como lo hemos hecho en estas casi tres décadas de autogestión, pero también es un llamado, un ladrido de alerta, para no fallarle al espíritu crítico que nos ha caracterizado”, dice el director de Perrera Arte, el artista visual Antonio Becerro, quien recibirá a los asistentes con una instalación “que permitirá sumergirse en los obscenos consejos de la naturaleza”.

“Es una instalación inmersiva, que propone mirar la realidad por dentro. Se trata de un ejercicio compartido de obra en el que participan diversas instituciones, como Conaf, Parquemet, Municipalidad de Santiago y diversos amigos, quienes nos han hecho llegar árboles azotados por la crisis climática y la acción depredadora de los seres humanos. Árboles secos, árboles arrasados por el fuego en el cerro San Cristóbal y Melipilla, árboles cargados de historia como huesos humanos y pequeños árboles de distintas procedencias que recién se enfrentan a la vida”, explica Becerro.

Celebración

Entre los artistas invitados destacan el histórico integrante de Electrodomésticos Silvio Paredes, quien presentará su más reciente proyecto #KLOTA, un tributo al dirigente sindical Clotario Blest (1899-1990) a través de una performance de alta energía, en la que, vestido con overol y máscara de soldar, hace música con una pala de la construcción, una pala eléctrica que se toca como un birimbao.

“Para mí #KLOTA es una suerte de chamán obrero que viene a penar desde el ruido. A gritar que no se olviden de la traición, abusos y masacres históricas de los trabajadores. A escarbar en la memoria y destapar lo oculto. A perturbar y motivar la rebelión necesaria y permanente ante el poder”, señala Paredes. “Admiro como Clotario anhelaba unir a los trabajadores como una fuerza en sí misma que negocia de igual a igual con el capital. Desde niño sabía de él. Mis padres, cuando me decían que en castigo no haría tal o cual cosa, me advertían ‘cloteaste’, como una manera de decir ‘cagaste’. Él fue traicionado y los trabajadores debilitados progresivamente”, agrega el músico.

Más programación

En la celebración también se podrá ver “Todos los animales”, una videoinstalación a partir de un tema del primer disco como solista del compositor, periodista y reconocido productor Cristián Heyne ex integrante de Christianes, responsable hoy de bandas sonoras para cine (Machuca) y televisión (El blog de la Feña), así como de producciones discográficas de cantantes chilenos, como Gepe, Camila Moreno, Javiera Mena y Pedropiedra.

El line up considera una decena de músicos y bandas como Las Cobras de Uruguay, Dinastía Moon, Alisú, Potenciómetro, Yellow Fever, Big Sur, Fieras666, Gangrena Surf y otros invitados que se conocerán en el transcurso de este festejo.

Coordenadas

Dale y quítale toda esperanza, celebración de los 29 años de Perrera Arte

Artistas invitados: Silvio Paredes (#KLOTA), Cristián Heyne, Laura Iriarte, Alisú, Dinastía Moon, Potenciómetro, Yellow Fever, Gangrena Surf, Fieras666, Big Sur, Las Cobras de Uruguay y un par de sorpresas.

Viernes 19 de enero, desde las 18 horas.

Centro Experimental Perrera Arte, Parque de los Reyes s/n, Avenida Balmaceda entre Bulnes y Cueto, nuevo barrio Balmaceda.

Entradas: Las pulseras gratuitas de cortesía se distribuyen, hasta agotar el aforo, en librería La Tienda Nacional (Merced 369) y Disquería Chilena (Providencia 1478).