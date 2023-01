“Morpho” es un proyecto creativo de Joel Inzunza & CO, junto al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), que fue gestado durante el primer semestre 2022 y que tiene como pulso la investigación y creación en torno a las percepciones de identidad y género.

El proceso derivó en una temporada de la obra de danza y múltiples acciones como conversatorios, seminarios, y una instalación visual. Como parte de ese trayecto nacieron dos áreas creativas que se cruzan en este lanzamiento. La primera, en el ámbito de la música, junto a la sexta producción de estudio del galardonado músico José Tomás Molina, quien lanza su disco Soundtrack Morpho. Y, la segunda, el Poemario Morpho, del coreógrafo y director escénico penquista Joel Inzunza Leal, acción editorial realizada junto a la Editorial Almacén (Biobío), desde la ciudad de Concepción.

Proceso editorial

“Me gusta sentipensar el libro como un objeto y un artefacto, comprendiendo en ello, un manifiesto análogo, manual y material que evoca y provoca estímulos. Podría decir que el libro es pura estimulación e inspiración para quien lo tenga en sus manos. Y además el libro da acceso al Soundtrack”, comenta Joel Inzunza, destacando en el proyecto la experiencia interdisciplinar. En ese sentido, el destacado creador musical José Tomás Molina, comenta que “en esta entrega la música representa el concepto de lo amorfo o sin forma, lo que se ve reflejado en la continuidad de la música, sin partes sin estructura, solo un flujo emocional constante, con figuras musicales minimalistas pero con una cantidad de elementos indeterminables”, explica.

Dos escritoras fueron invitadas a colaborar en el libro, una de ellas es Karen Carreño, actriz, escritora y activista. Y por otro lado, la escritora valdiviana Kütral Vargas Huaquimilla, que ya en el primer libro de Joel Inzunza se aventuró a reseñar, dejando entrever una delicada relación y empatía por su pluma, y que esta vez, su escritura se ancla en el poemario.

Sobre el proceso editorial, Joel devela que la publicación, “en muchos aspectos, me cambió la perspectiva sobre la cual observo la vida y el cotidiano, me permitió abrir espacios sensibles y espirituales sobre Identidad y Género. Y aunque es cierto que pusimos el foco en un marco teórico que transita entre ecología queer hasta nociones del tercer género o two spirit. Hubo algo en esto último que me hizo saltar a otras dimensiones sin preocuparme de la carne sino de la identidad en lo abstracto, en las percepciones, sensaciones y en las emociones” comenta en torno a este libro que es su segunda publicación, luego de “Esta vez sobre el papel”.