10 exclusivos preestrenos de la escena internacional cinematográfica aterrizan en Vitacura. Así llega el Festival de Cine Wikén, el estival capitalino cuya XXI versión presentará, entre el 6 y el 15 de enero, una imperdible cartelera llena de drama, comedia y romance, en el reconocido Parque Bicentenario de la comuna.

Cada tarde, y desde las 19:00 horas, el recinto abrirá sus puertas ofreciendo una variada oferta gastronómica que podrá disfrutarse en agradables espacios especialmente pensados para ello.

Exhibición de películas

La exhibición de las películas del Festival de cine Wikén comenzará a las 21:45 horas, en una pantalla de 22 x 10 metros, acompañada por un sonido del más alto estándar, que llevará a los espectadores a un viaje por las principales primicias filmográficas del 2023, varias de las cuales ya han sido galardonadas o están nominadas para importantes premios.

Cartelera primera semana

La cartelera 2023 abrirá el viernes 6 con la comedia “Un vecino gruñón” (A man called Otto), dirigida por Marc Foster y protagonizada por Tom Hanks, la cual también es una adaptación de la cinta sueca “A man called Ove” (2015), ganadora de 16 premios internacionales y dos nominaciones a los Premios Óscar. La hilarante película narra la historia de Otto (Hanks), un viudo obstinado y malhumorado, cuyos vecinos, una alegre y joven familia latina, pondrán su mundo completamente de cabeza.

Si de hechos reales se trata, el sábado 7 será de todo interés con la producción estadounidense “Al descubierto” (She said), dirigido por María Schrader (“Poco ortodoxa”). El relato detalla la historia de Meghan Thowey y Jodi Kantor, dos reporteras del New York Times cuyas investigaciones ayudaron a desenmascarar al agresor sexual y ex productor de Hollywood, Harvey Weistein. Protagonizada por Carey Mulligan, Zoe Kazan y Patricia Clarkson, cuenta con siete galardones y 23 nominaciones internacionales, y su estreno en Vitacura ocurrirá tres días antes de la ceremonia de los Golden Globes, donde Mulligan compite en la categoría “Mejor actriz de reparto”.

Para encantar a toda la familia llegará, el domingo 8, el novedoso largometraje noruego “Tres deseos para Cenicienta” (Three wishes for Cinderella), filmada en los nevados boques de Lituania para re imaginar la vida de la mundialmente conocida princesa, esta vez sin carruajes de calabaza ni hada madrina.

Segunda semana

El lunes 9 Vitacura presentará el taquillero filme coreano “La decisión de partir” (Decision to leave), del director Park Chan-Wook: un entramado de crimen, suspenso y romance que sigue la vida del detective Hae-Joon y que ya suma 23 premios y otras 72 nominaciones alrededor del mundo.

El martes 10 se presentará la cinta estadounidense “Till: justicia para mi hijo”, dirigida por Chinonye Chukwu (“Clemency”), quien revisita la histórica violencia racial de ese país en el relato, basado en hechos reales, de Mamie Till-Mobley: una madre afrodescendiente que lucha por esclarecer la muerte de su hijo, asesinado en 1955 en un ataque racista en Misissipi.

Para reír llegará, el miércoles 11, la cinta inglesa “Una pastelería en Notting Hill”, dirigida por Eliza Schroeader (“The Gigolo”) y protagonizada por Shelley Conn (“Bridgerton”). La historia narra la vida de Clarissa, una joven de 19 años quien decide cumplir el sueño de su madre: abrir una pastelería en el encantador barrio londinense de Notting Hill.

El cine inglés continuará al día siguiente, jueves 12, con el drama “Imperio de luz” (Empire of light), del director de “Belleza americana”, Sam Mendes, quien para esta ocasión trabaja con la galardonada actriz de “The Crown”, Olivia Colman. Un total de 22 nominaciones son las que aglutina esta inspiradora narración, ambientada en un maravilloso cine antiguo en los años 80, y que explora diversas temáticas como el racismo, los afectos y la salud mental.

Fin de semana

El viernes 13 será junto al director Andrew Levitas y su largometraje “Minamata”, el cual trae de regreso al reconocido actor Jhonny Depp, para adentrarse en la piel de Eugene Smith: un fotógrafo que decide documentar los efectos del envenenamiento por mercurio en la localidad japonesa de Minamata.

Para la noche del sábado 14, el público “querrá bailar con alguien” tras la esperada biopic sobre Whitney Houston “I wanna dance with somebody”, la cual recorre las luces y sombras de la afamada cantante detrás de magnéticos temas como “I will always love you” y “I have nothing”. El proyecto, dirigido por Kasi Lemmons, fue escrito por el mismo guionista del drama biográfico sobre Freddy Mercury “Bohemian Rhapsody” y cuenta con una nominación en los premios “Black Reel”.

El festival cerrará el domingo 15 con la película con más nominaciones en los próximos Globos de Oro, incluyendo “Mejor película”, “Mejor director”, “Mejor actor principal”, “Mejor actor de reparto” y “Mejor actriz de reparto”. Se trata de “Los espíritus de la isla”, del director Martin McDonagh (“Tres anuncios por un crimen”). El filme, cuyo elenco lo integran Colin Farrel, Brendan Gleeson y Kerry Condon, es una magistral tragicomedia, ambientada en una isla remota frente a la costa de Irlanda, la cual narra el repentino e hilarante quiebre de dos amigos de toda la vida.