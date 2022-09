Con un regreso total a la presencialidad, el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) anuncia las películas que formarán parte de su edición 29º en las categorías de Largometraje Juvenil, Cortometraje Latinoamericano y Cortometraje Infantil Latinoamericano.

El anuncio se suma al primero con la Selección Oficial Largometraje, además de los primeros homenajes y focos, junto al anuncio de la sección de apertura y cierre. Se reveló que el Film Central de este año será “Unrueh”, cinta suiza de Cyril Schäublin, mientras que el film de clausura será “Notas para una película”, el nuevo largometraje de Ignacio Agüero.

Selección Oficial Largometraje Juvenil

Esta importante sección debutó en 2018, en la edición 25° y, desde entonces, ha puesto su foco en realizaciones que abordan los conflictos y temáticas asociadas a ese segmento que va entre los 13 y los 18 años.

Son seis las películas que anualmente integran esta sección curada por la realizadora Tiziana Panizza. A continuación conoce los títulos en competencia.

Holgut

La primera es Holgut, documental de la cineasta belga Liesbeth De Ceulaer que cruza dos líneas de acción, aparentemente opuestas, que tienen al helado paisaje siberiano como escenario. Una de ellas sigue la aventura de dos pequeños hermanos, uno de la ciudad y otro de una aldea, que parten hacia el desierto de Yakutia para buscar un reno. La otra sigue a un científico que, en el escenario del derretimiento del permafrost como consecuencia del calentamiento global, busca los restos de un mamut con la esperanza de poder clonarlo.

Ambas historias tienen como punto en común una meditación sobre la extinción. No es solamente la mirada arcaica derivada de un paisaje que en el relato adquiere una dimensión testimonial, sino también la urgencia del cambio climático y sus consecuencias para el futuro inmediato, punto en donde el filme conecta el mito con la ciencia.

Kim Min-Young of the report card

El segundo largo en competencia en esta sección es Kim Min-Young of the report card, de Lee Jae-eun y Lim Jisun, dupla surcoreana que aborda ese momento de transición hacia la adultez en una chica de 20 años que no ingresó en la universidad y ha optado por trabajar medio tiempo. Por ende, su eje aún se mueve en torno a sus recuerdos de la educación secundaria. En esa línea, el reencuentro con una antigua roommate, con quien había formado un club de lectura, desencadena pequeños conflictos y, en ese territorio de anhelos, cuentas por saldar y búsquedas afectivas, el filme se decanta por una construcción juguetona, irónica y profundamente cariñosa por el universo que narra.

Lobo e cão

Lobo e cão, largometraje de la portuguesa Cláudia Varejão, prolonga su experiencia en el documental para abordar esta ficción situada en la isla de São Miguel, una comunidad en medio del Atlántico cuya insularidad le ha permitido organizarse cultural y socialmente a partir de sus antiguas tradiciones y, especialmente, con una visión ultraconservadora de la identidad de género. En ese restrictivo entorno, el filme cuenta la historia de Ana, su amigo Luis y Cloé, una canadiense que ha llegado a pasar el verano en la isla. Ellos comienzan a enfrentarse a ese estatus conservador y a remecer la moral de sus habitantes. Lobo e Cão funciona como una fábula colorida que asume las tensiones de la lucha por los derechos LGBTQI+, expresándolas a partir de una imaginería pop que contrasta y se rebela contra la opacidad moral de los habitantes de São Miguel.

Tsumu, Where do you go with your dreams

El dilema de permanecer o abandonar el territorio de origen es también uno de los temas presentes en Tsumu, Where do you go with your dreams, documental del danés Kasper Kiertzner que registra a un grupo de jóvenes LGBTQI+ que pululan en Tasiilaq, un aislado pueblo de cerca de dos mil habitantes en la costa este de Groenlandia, que registra altísimas tasas de suicidio juvenil, consumo de alcohol y abuso sexual. En ese implacable clima físico y social, Lars, Thomas y Eino intentan constituirse en medio de una atmósfera de violencia que el film mantiene fuera de campo pero que se cuela en los diálogos y en la manera en que la libertad para vestirse y maquillarse de los tres jóvenes es, en sí misma, una vía para enfrentar la enrarecida hostilidad que gravita en la vida cotidiana del pueblo.

Soy niño

Distinto es el caso de Soy niño, de la chilena Lorena Zilleruelo, documental que sigue a Bastián, un joven trans de 18 años que lucha por afirmar su identidad en un proceso que la directora, prima del muchacho, comenzó a registrar seis años antes, en el momento en el que el chico detectó las primeras certezas de su identidad de género. El filme describe ese trayecto de búsqueda, dudas y descubrimiento en medio de trabas sociales y económicas y evidencia –en la intimidad confesional con que la directora se aproxima a ese itinerario– los vacíos en la institucionalidad respecto de la realidad transgénero en Chile, persistentes a pesar de los avances sociales en la manera de mirar la diversidad sexual.

Yamabuki

La última de las películas en competencia es Yamabuki, del japonés Juichiro Yamasaki, historia que cruza las vidas de un puñado de personajes abrumados por sus circunstancias sociales, económicas y familiares, en un pequeño pueblo montañoso. El punto de cohesión es una estudiante de secundaria que se enfrasca en realizar protestas silenciosas en el centro de la ciudad para atacar las políticas de inmigración y reclutamiento, ante la mirada atónita de su padre policía. Paralelamente, el relato se enfoca también en un ex seleccionado coreano de equitación quien, acosado por las deudas, se ha refugiado junto a su familia en esa localidad, donde trabaja como obrero en una cantera. Son dos vidas paralelas que se conectan por lo fortuito, por la soledad y por el inmenso paisaje rocoso que los une.

Cinco obras chilenas en la Selección oficial de Cortometraje Latinoamericano

La selección oficial Cortometraje Latinoamericano está integrada por catorce obras de gran amplitud temática y formal.

Cerro saturno, del boliviano Miguel Hilari, trabajo visual que indaga en las relaciones gráficas entre naturaleza y urbe; Copalli, del colectivo mexicano Los Ingrávidos, cinta que explora la relación con la cosmogonía náhuatl a partir de la extracción de la resina de distintas especies vegetales y los rituales que surgen de ahí; ¿Dónde está Marie Anne?, corto experimental de la peruana Yaela Gottlieb.

Participa además Gambote, de la argentina Sofía Bensadon, documental que describe la rutina de una pareja que fabrica un tipo particular de ladrillo; Los mayores ríos se deslizan bajo tierra, cinta rodada en 16mm por el colombiano Simón Vélez, sobre una mujer que deja todo para irse a cultivar frutillas; Luto, del argentino Pablo Weber, que narra virtualmente con imágenes fijas el relato existencial de un protagonista anónimo cuya reflexión en off se despunta a partir de la muerte de Diego Armando Maradona.

Luz Nocturna, de la costarricense Kim Torres, relato sobre tres hermanos pequeños que deben enfrentan la pérdida de su madre; Serrão, documental del brasileño Marcelo Lin que narra las dificultades de un hombre por rehacer su vida en las favelas, y Trazos de silencio, de la mexicana Valentina Pelayo, quien registra su viaje por Ciudad de México para hilvanar a partir de su mirada una historia de la violencia endémica en su país.

Chile

De Chile la selección incluye las películas Geranios, de Lou Marino, drama sobre una mujer que debe adaptarse a la extravagante vida en el barrio alto de Santiago después de ser expulsada de Pudahuel; Las criaturas que se derriten bajo el sol, de Diego Céspedes, obra con tintes de ciencia ficción sobre una mujer trans que, junto a su hijo, visita a su expareja con quien tuvo una relación tóxica.

Representan a nuestro país también Ninguna estrella, de Tana Gilbert, quien construye su relato a partir de las imágenes familiares que la abuela de su hijo registró durante quince años; Quebrantahuesos, de Martín Baus, documental construido a partir de los archivos digitales de películas filmadas antes del golpe de Estado, y Cuaderno de agua, de Felipe Rodríguez Cerda, que reflota el cuaderno de memorias de un relegado de la dictadura en la zona austral de Melinka, encontrado por su sobrina 35 años después.

Niñez urbana y conciencia ecológica en Cortometraje Infantil Latinoamericano

Este año la competencia de Cortometraje Infantil Latinoamericano está conformada por seis películas que, en distintos formatos y técnicas, abordan temas relacionados con la naturaleza y los problemas de la niñez en la urbe.

La increíble historia del choclo gigante, del brasileño Aldenor Pimentel, cuenta una historia de amistad y confianza entre una hormiga y un oso hormiguero que tiene como telón de fondo la relación de equilibrio y solidaridad en la sabana amazónica. El cuervo y el venado, del mexicano Mauricio Calderón Rico, también aborda la relación de amistad entre animales salvajes, esta vez entre un cuervo y un ciervo perdido en el bosque que busca a su familia.

Keradó, de los colombianos Andrés Castillo y Diego Castillo, expone la toma de conciencia de una pequeña niña respecto del peligro que el funcionamiento de una planta hidroeléctrica tiene para la sobrevivencia de su pueblo. Una pausa para la madre tierra, de Aldana Loiseau, aborda cómo los daños medioambientales tuvieron una pausa durante la pandemia.

El desamparo de la niñez en la urbe moderna es el tema de otras dos películas en competencia. Un niño sólo, del argentino Miguel Garcés, aborda las penurias de un pequeño huérfano, que apenas tiene para calentar su hogar en el invierno, y el nexo que lo unirá con una niña de clase alta que está celebrando su cumpleaños. En una línea similar, el último de los cortometrajes de esta sección es Todos los seguidores de Ness, de la brasileña Bruna Steudel, sobre un niño que hará todo lo posible para obtener reconocimiento en el canal de internet que maneja desde su casa.

