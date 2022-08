A casi cinco años del primer intento formal, desde Vicuña resurge una controvertida iniciativa que pretende cambiar el nombre de la Región de Coquimbo por el de “Región de Coquimbo de Gabriela Mistral”, todo esto en homenaje a la ganadora vicuñense del Premio Nobel de Literatura en 1945.

“El error que planteé en aquel entonces, fue entender que la región podía llamarse Gabriela Mistral y no entender que el nombre de Coquimbo tiene toda una historia en nuestra región, que es muy importante. Me equivoqué”, comenta a BioBioChile el ideólogo de la propuesta, Rafael Vera, alcalde de Vicuña.

En 2017, la idea del jefe comunal era reemplazar “Región de Coquimbo” por “Región Gabriela Mistral”. Y para ello, envió una carta a la presidenta Michelle Bachelet explicando sus argumentos.

“(…) Como una forma de unificar esto, queremos plantear llamarla Región de Gabriela Mistral, considerando lo importante que es su figura para la literatura del país y el mundo. Así le rendiríamos un homenaje a Mistral, nacida en Vicuña, pero también sería un mensaje de igualdad de género, ya que se convertiría en la primera región de Chile con nombre de mujer”, decía el texto sobre la iniciativa, que finalmente fue desechada por las autoridades.

En abril pasado, Vera decidió reactivar la campaña congregando a nuevos actores, como la Universidad Gabriela Mistral, la Sociedad de Escritores de Chile (Sech), Pen Chile y comunidades locales de Vicuña. “La figura de Gabriela Mistral es tan relevante, tan importante, tan consular, que me parece que es una nueva postergación que no se rinda un homenaje como ella merece, como este país debiese dárselo”, dice Vera.

Esta vez, el edil también acudió a los senadores de la zona, quienes en su mayoría se sumaron a la propuesta. “Desde la UDI al Partido Comunista, pasando por el Partido Socialista y la Democracia Cristiana”, añade Vera, quien ve el cambio de nombre como un necesario punto de contraste sobre las demás regiones de Chile.

“Veo que hay regiones que llevan nombres de hombres y ninguno de mujer. Hombres de armas y guerra, ninguno representante de la cultura: la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, la Región de Aysén de General Carlos Ibáñez del Campo. Por eso creo que es importante”, dice Vera.

“No podría haber ninguna persona que egoístamente no quisiera reconocer la figura más emblemática y trascendente de nuestro país, que a lo mejor nació bajo ciertas condiciones donde nadie podía presagiar las obras que iba a realizar”, agrega.

Por ahora, el siguiente paso a seguir será formalizar la petición al presidente de la República, Gabriel Boric. Si no hay respuesta, la idea es impulsar un proyecto de ley en el Senado. “Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla y José Miguel Insulza también se han sumado”, dice el alcalde, quien asegura que tiene votos comprometidos para la presentación de un eventual proyecto de ley.

Según Vera, presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, el cambio de nombre beneficiaría directamente a la industria local. “Generaría un impacto en términos turísticos. Y por otro lado, traería una justicia que es necesaria: que mujeres y hombres tengan el mismo reconocimiento”, dice.

(P): ¿Qué le diría a quienes plantean que esta es una iniciativa “populista”?

(R): Probablemente, a esos críticos, si los invitaran a México o a cualquier lugar del mundo a visitar alguna obra de Gabriela, irían encantados. Creo que los reconocimientos, si no se pueden hacer en vida, hay que hacerlos aunque sea tarde. A mis 56 años ya no busco protagonismo de esa manera. Soy el primer alcalde de Vicuña elegido en tres periodos, no habiendo nacido en la comuna. Soy presidente de los Municipios Turísticos de Chile. Esta idea de cambiar el nombre de la región deja de ser mía y pertenece a un colectivo, por eso hemos invitado a todos a participar.