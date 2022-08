Eolia

Eolia se llama disco que el bandoneonista argentino Leandro Ragusa y el Quinteto de Vientos Usach, nacido en la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), publicarán el próximo jueves 11 de agosto a través de Aula Records, el sello discográfico de la institución.

“Es un disco que tiene una relación íntima con el viento, que es lo que aúna todo el proyecto. Es música escrita para instrumentos aerófonos”, explica Leandro Ragusa. “En este caso no quería un nombre que tuviera relación con el tango ni que tuviera sesgos regionales, porque es un disco más internacionalista”.

El álbum tiene referencias múltiples. Aun cuando el bandoneón remite hacia Argentina, se nutre de la música europea y de tradición escrita del siglo XX, del jazz y hasta del cine, con una pieza final que cita el clásico Eraserhead de David Lynch.

“Hay cosas de tango y del folclor cuando escribo, pero con un contexto distinto porque no utilizo armonías de la música popular argentina, sino que lenguajes y estrategias de distintos lugares. Hay cosas de Debussy, recursos de la música aleatoria, un montón de elementos distintos. Es difícil meter este disco en un solo lado”, explica Ragusa.

Colaboración sin fronteras

Eolia es un ejemplo de una colaboración que atraviesa fronteras concretas y simbólicas. Luego de ver sus presentaciones a través de internet, Leandro Ragusa contactó directamente al Quinteto de Vientos Usach. Luego preparó una suite y otras cinco piezas para aliarse a esa formación y en enero aterrizó en Santiago, para grabar directamente en el Teatro Aula Magna Usach.

Algo inédito

“Es el primer disco de bandoneón y quinteto de vientos que existe en la historia. No solo no hay otras grabaciones, tampoco hay arreglos”, enfatiza Ragusa. “El quinteto de vientos es un formato estable dentro de la música de cámara, pero nunca se había unido con bandoneón y por eso yo tenía muchas ganas de hacerlo. Al juntarlos, se logran sonoridades no solo bonitas, sino novedosas”.

“Generalmente, con la música para quinteto de vientos tienes la sensación de que el autor ya conoce mucho la literatura de otros compositores, pero en este caso sentimos que todo era nuevo, algo que nunca habíamos tocado. Tiene un sello muy único y eso lo hace súper especial”, dice Pablo Valdés, clarinetista del Quinteto de Vientos Usach. Valdés asegura que ese eclecticismo fue notorio desde los ensayos previos a la grabación.

“Para nosotros siempre ha sido importante dar visibilidad a compositores vivos, siempre queremos tocar música nueva y hacer nuestro camino de forma original”, indica Pablo Valdés. “Que empiecen a aparecer grabaciones nos da un piso para seguir creciendo y ampliando el abanico que nos puede dar el camino de la música”.

Leandro Ragusa

Ragusa es bandoneonista, compositor y director. Ha tenido el tango como uno de los ejes de su trabajo, pero lo ha extendido a sonoridades y regiones diversas. Entre Buenos Aires, Nueva York y Montreal, ha tocado con diversos ensambles y ha grabado seis discos, entre proyectos colaborativos y un debut solista titulado El Aleph (2021).

Quinteto de Vientos Usach

El Quinteto de Vientos Usach está conformado por cuatro integrantes de la Orquesta Clásica Usach. Ellos son Diego Vieytes (flauta), Diego Agusto (oboe), Alejandro Vera (fagot) y Pablo Valdés (clarinete), a quienes se suma Sebastián Villegas (corno).

Eolia es la segunda grabación en la que participan, luego del disco Enrique Soro, el último de los románticos (Aula Records, 2022), que reunió a tres ensambles de la Orquesta Clásica Usach en torno a la obra del compositor chileno.

Próximamente estarán en discos con obras de los compositores chilenos Claudio Pérez Llaiquel y Julio Hernaiz.

Lanzamiento

El jueves 11 de agosto a las 19:00 horas, en el Auditorio de la Facultad de Administración y Economía de la Usach (Alameda 3363, Estación Central), se realizará el lanzamiento oficial de la producción. En la ocasión, Leandro Ragusa y el Quinteto de Vientos Usach ofrecerán un concierto comentado, donde interpretarán todas las obras que forman parte del disco. La entrada es gratuita, previa inscripción en este formulario.

Luego, presentarán el álbum en Buenos Aires: el viernes 26 de agosto (19:00 hrs.) en la Sala Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y el domingo 28 de agosto (11:30 hrs.) en la Usina del Arte.

Además, el jueves 25 de agosto, los integrantes del ensamble ofrecerán clases magistrales de flauta, oboe, clarinete, fagot y corno, en el auditorio del mismo Conservatorio Manuel de Falla.

Eolia se podrá encontrar a partir del jueves 11 de agosto en plataformas digitales, mientras que las copias en CD estarán disponibles a través de aula.records@usach.cl, y en los conciertos de la Orquesta Clásica Usach.