Entre los seguidores locales de Pedro Almodóvar, “Madres Paralelas” quedó en la historia como la primera película del afamado director español que fue estrenada en Chile exclusivamente en una plataforma de streaming.

Fue el modelo que escogió la icónica productora El Deseo para llevar a Latinoamérica el nuevo filme del múltiple ganador de premios Óscar y Goya, esta vez protagonizado por Penélope Cruz, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Israel Elejalde, Julieta Serrano y la emblemática Rossy de Palma.

“Es una de esas cosas que jamás piensas que te pueden pasar en la vida”, comentó Smit sobre su debut en el “universo-Almodóvar” durante una rueda de prensa con medios internacionales a la que BioBioChile tuvo acceso.

“Ha sido una de las cosas más interesantes que he podido hacer en mi vida, no sólo en mi carrera”, reconoció sobre el filme, ya disponible en Netflix así como otros títulos del célebre autor hispano (“Volver”, “La ley del deseo”, “Entre tinieblas”, entre una docena de ellos).

La historia sigue los pasos de dos mujeres: Janis (Penélope Cruz) y Ana (Milena Smit), quienes coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz.

Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica. Ana, por su parte, es una adolescente y está asustada, arrepentida y traumatizada.

Consultado sobre por qué optó por la maternidad como temática, Pedro Almodóvar reconoce su propio influjo familiar. “Supongo que tiene que ver con mi primera infancia, en la cual yo vivo básicamente rodeado de mujeres, no sólo de mi madre y mis hermanas, sino también de mis vecinas. Cuando la madre tiene que hacer algo y no te puede llevar, te deja con las vecinas. Yo me formé viéndolas hacer artesanías, escuchando sus chismes, que me hacían gracia y me escandalizaban, algunos”, contó.

“Es un tema del que puedes hacer miles de películas, desde Goodfellas, un thriller, hasta The Sound of Music y El Padrino. En todas hay familias y madres”, comentó.

Sobre lo mismo, agrega: “Me da muchísima envidia (la paternidad de) mi hermano, que tiene dos hijos mayores. Hay una parte de tu vida, sobre todo en nuestra tercera parte, en que los hijos son una presencia importantísima que te ayuda a luchar con muchos problemas… Nunca quise tener hijos a nivel biológico. Soy de una generación que empezó con los hippies, entonces cuando pude tenerlos biológicamente, huí de ellos”, aseguró.

La maternidad, sin embargo, no es el único tópico que se cruza en “Madres Paralelas”: las referencias a la época franquista y también a la España moderna también son parte del entramado. “Tenemos más de 100 mil desaparecidos en cunetas y en fosas en España; es un tema contemporáneo. A lo largo de este siglo he querido encajarlo en una película, pero no encajaba, hasta que encontré Madres Paralelas”, dijo.

Penélope Cruz, por su parte, recuerda los preparativos del filme como una etapa clave en el desarrollo de su personaje.

“Por suerte tuvimos muchos meses de ensayo, pasamos mucho juntos los tres, más de cuatro meses. Ahí tuvimos tiempo real de probar cosas, sin miedo al ridículo. Probar todas las posibilidades y encontrar respuestas y superar dificultades. Mi personaje es muy diferente a mí al momento de expresar sus emociones: más que cariñosas, nosotras somo empalagosas, entonces era una de sus misiones poder hacer alguna escena donde no estuviéramos abrazadas, agarradas o llorando”, recordó.

Sobre el eventual mensaje del filme en tiempos de pandemia, Almodóvar señaló: “En principio, siempre trato que el público se entretenga. Es uno de los primeros fines. Y que generaciones como la de Milena se enfrenten a una realidad que desconocían incluso por los libros de texto”.

“Me parece importante, sobre todo en este momento como el español donde hay otras voces que están intentando contar nuestra historia de otro modo, falsificarla, como lo es la ultraderecha y su nuevo partido en España, que es el tercero en votantes”, comentó.