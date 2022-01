Esta semana, la documentalista chilena Maite Alberdi reestrenará dos largometrajes en el catálogo de Netflix: “La Once” y “Los Niños”, que estarán disponibles en Latinoamérica a partir de este 26 y 27 de enero, respectivamente.

“(Esto) implica que se amplía el número de espectadores, sobre todo para estas dos películas, que estaban un poco guardadas en un cajón. Es una gran oportunidad de acceso y visibilidad en una plataforma donde la gente sí consume contenidos documentales”, cuenta la directora de “El Agente Topo” a BioBioChile.

“Netflix tiene harto alcance y un público que no consumiría esos contenidos de otra forma. En Latinoamérica, el cine latinoamericano (antes) lo veíamos en festivales internacionales; cuesta mucho tenerlo en salas. Entonces esta es una gran oportunidad. Estas películas se movieron harto y no llegaron en su momento”, recuerda.

Sobre futuros planes con la plataforma de streaming, Alberdi señala que “está la puerta abierta para crear juntos”. Es una plataforma donde yo confío en ir a estrenar directamente. Antes me habría dado miedo saltarme las salas. Lo vi con el Topo y tuvo muy buenos resultados… La puerta está muy abierta”, asegura.

Actualmente, en su propia agenda, la cineasta trabaja en proyectos paralelos que “por contrato no puedo adelantar”, pero que la tienen otra vez registrando nuevas historias. A pesar de lo anterior, sigue atenta la coyuntura política del país, el cambio de mando que se avecina en marzo y las consecuencias que esto traerÁ para el sector cultural.

“Tengo muchas expectativas porque creo que es un gobierno que va a entender el rol de la cultura, y lo ha demostrado en su relación con el mundo de la cultura en la campaña, en acercarse a preguntar y a entender”, confiesa.

“Es un gobierno que tiene la intención de hacer esos cambios y ante todo, sabe lo que implica la cultura para el desarrollo de la sociedad. Confío en que se van a generar muchos cambios importantes para el mundo de las artes”, agrega.

(P): Con El Agente Topo, tu último documental, volviste a retratar la tercera edad tal como lo hiciste en La Once, y en ambas ocasiones con mucho éxito nacional e internacional. ¿Crees justo el rótulo que pesa sobre ti como “la documentalista de los adultos mayores”?

(R): No me ofende (ríe). No sé si me definiría así pero me agrada. Más que una cineasta de la tercera edad me siento una cineasta que pone el ojo en grupos aislados, que no estamos viendo. Ahí entra La Once, Los Niños y el Topo en el mismo paquete. Es parte de las cosas que me interesa desarrollar: cuáles grupos etarios o de la sociedad estamos dejando afuera; o dónde no estamos mirando. Ese es mi llamado, o lo que me interesa trabajar hoy.

(P) Si tuvieras que escoger una “ruta” para ver tus películas. ¿Cuál orden propondrías?

(R): Mi abuela tenía un dicho: “No todos los dedos de la mano son iguales”. Es imposible escoger una para empezar. Para mí, las vería en orden, porque la que sigue tiene algo de la anterior; son películas que se van comunicando. En la observación son parecidas, pero en las decisiones formales son distintas. Para mí, La Once, claramente es una película más personal porque es mi abuela, porque es un archivo familiar casi, pero igual estoy entablando relaciones con los personajes. Pero sí, creo que la ruta sería en orden. Quizás tiene que ver con los intereses y los ánimos.

(P): “La Once” y “Los Niños” se relacionan mucho entre sí…

(R): Las dos películas tienen quizás los elementos de El Agente Topo que le gustan al público: se van a conmover, se van a reír; tiene momentos de humor y cercanía. La Once también se parece mucho al efecto que tiene El Agente: un público que reconocía a su abuela en la película. En Los Niños hay una temática social, pero tampoco aborda el Síndrome de Down desde ahí; es una película sobre crecer y qué significa ser independiente. Y en ese sentido es universal más allá de tener relación o no con personas con Síndrome de Down.