El documental de Ricardo Jara Herrera sigue el conflicto creado a partir de la instalación de un gran criadero de cerdos en el Maule Sur. Los vecinos, en el año 2016, se enteran y empiezan una larga y fatigosa lucha.

Coexca

Coexca es una gran empresa con capitales daneses. En 2008 empiezan a hacer los trámites para instalar una gran planta en la Región de el Maule, en el kilometro 33 de la Ruta de Los Conquistadores. Los habitantes más cercanos están a 800 metros, Sauzal a 12 kilómetros, y localidades más grandes como Cauquenes y San Javier.

Son decenas de miles de cerdos que la empresa compra de 6 a 8 kilos y en cinco meses llegan a pesar 120 kg. Es el momento más rentable para sacrificarlos, cuando la relación alimentación/peso es más conveniente.

El proyecto es aprobado en el año 2008, con la firma, entre otros, del director regional del SAG, Carlos Montoya. Éste, después, será el Director de Asuntos Corporativos de Coexca.

En 2015 empiezan las obras. Recién en ese momento los vecinos del sector se enteran del proyecto.

El proyecto está emplazado en un terreno de 1000 hectáreas, varias de ellas con bosques. Llegan a tener 38.000 animales (el proyecto considera cerca de 150.000), cuyos purines (mezcla de facas, orina y agua) son depositadas en una gran piscina.

Los vecinos de organizan y empieza la lucha…

Bienvenidos a la ruta de la caca

La comunidad se empieza a organizar poco a poco, a pulso. Desde que empiezan a ver los grandes galpones que se empiezan a construir y, después, con mucha más fuerza cuando empiezan a sufrir con los malos olores y las moscas.

“O es la chanchera o somos nosotros”, “Yo, a veces, salgo porque no aguanto el olor”, “A veces no se puede tomar ni once por el mal olor”, “¿Cómo explico que no puedo comer? Es caca, es olor a caca el que tengo ahí” son algunas de las frases que dicen los vecinos.

Por el otro lado, desde la empresa aseguran que usan la tecnología más avanzada de Sudamérica, que dan trabajo “a 500 familias en forma directa y a 800 familias en forma indirecta”.

En la Embajada de Dinamarca… se hacen “los suecos” (se desentienden, hacen como que no entienden).

Mal vecino

El documental es una película tradicional en su estructura, en su visualidad, en el relato. Es una especie de reportaje extendo (94 minutos). Eso, que en otros documentales podría ir en desmedro del resultado, en este caso le hace ganar credibilidad, contacto con los protagonistas porque en los mensajes, en ese contacto directo está su apuesta.

Otro gran valor de Mal vecino es la gran cantidad de personas que aparecen en él, desde vecinos directos a personas de comunidades cercanas (12, 15 kilómetros de distancia), de Talca, autoridades diversas, directivos de la empresa.

Además, el documental incluye una gran cantidad de situaciones, incluyendo eventos, reuniones, manifestaciones, etc.

Todo lo anterior se explica en la larga lista de camarógrafos que participaron en el documental. Esa diversidad, que pudiera atentar contra una estética más definida, aporta cercanía, el inlcuir situaciones tan distintas de un periodo de varios años (2016-2020)

“Para perder estamos los giles, para ganar los adinerados”, dice un vecino a la planta. Sin embargo, los “giles” se organizan y luchan…

Documental muy interesante, que logra mostrar de buena manera distintos tipos de liderazgos que se complementan. Liderazgos que generan empatía y admiración (Teresita Herrera, Ramón Romo, Reinaldo Castillo, Eduardo Cancino, entre otros). Una película emotiva que, a pesar de todas las penurias, da esperanzas y muestra caminos.

Mal vecino

Dirección: Ricardo Jara

Producción: Ricardo Jara

Guión: Ricardo Jara, Marcela Nieto

Fotografía: Ricardo Jara, Marcela Nieto, Christian Salgado, Samuel Durán, Alexís Berrios, Javier Aguirre

Montaje: Ricardo Jara, Marcela Nieto

Sonido: Ricardo Jara Herrera

Casa productora: Cabrochico

Fechas Mal Vecino

