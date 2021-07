Este sábado 10 de julio, a las 15 horas, llegará una nueva conversación organizada por Corporación Cultural Aldea Rural, en la cual el escritor nortino Hernán Rivera Letelier estará en conversación con el director ejecutivo de la entidad, Hansel Silva.

La transmisión estará disponible vía streaming por las redes sociales de Facebook y Youtube de Aldea Rural y CNN Chile.

Hernán Rivera Letelier representa sin duda a ese Chile profundo, ese Chile poético, ese Chile de historias bien contadas, un Chile nostálgico, gracioso, ladino y duro a la vez.

Solíamos decir que Chile era un país poético y lo era, porque los niños y mayores solían escribir poesías y pensábamos que eso era común y… no, no es algo común en el mundo. Entonces, Hernán pertenece a ese grupo de seres poco comunes que decidió ser poeta y escritor, que se quedaba despierto en la pampa mirando la vía láctea e intentando comprender los secretos del universo.

“Una noche estaba a punto de capturar los secretos del universo y de repente tuve un miedo terrible y cerré los ojos y me dormí” dice el escritor.

Rivera Letelier comenzó escribiendo poemas y cuentos Poemas y Pomadas y Cuentos breves y cuescos de brevas, porque, en sus palabras, “la pampa era demasiado grande como para describirla como para cantarla, no me atrevía. Y de pronto descubrí que con la prosa sí lo podía hacer, y dije ‘en una novela voy a contar y cantar a la pampa’, y se me ocurrió contarlo desde el punto de vista de las prostitutas”.

En ese momento, nació el libro que lo catapultó a la fama. La reina Isabel cantaba Rancheras, publicada en 1994 y desde ahí su carrera fue meteórica hasta el 2001, al obtener una de las distinciones más importantes en el mundo de la cultura y las artes: fue condecorado Caballero de las Artes y de las Letras por el gobierno francés, y es aquí donde, con mucho humor, Hernán explica que pasa de ser minero a caballero.

Esta conversación, además, será interesante porque un día después celebraremos el cumpleaños de Hernán, quien cumple 71 años, por lo cual Hansel Silva dice que “en lugar de nosotros celebrarlo a él, siento que es como si el mismo escritor viene a alegrar y celebrar nuestras vidas, trayendo sus historias y su tremenda capacidad de contar y escuchar. Entonces, me siento honrado y feliz de estar preparando este momento, que estoy seguro abrirá nuevos mundos a todos y todas quienes decidan estar con nosotros el sábado”.

Junto con sumarse a la actividad, la corporación invita a participar en el concurso por Instagram de la trilogía de El Tira Gutiérrez, en el que se puede participar en las cuentas de Aldea Rural o Fanjul&Ward.