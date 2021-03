Mitch y Janis Winehouse autorizaron para este año solo tres exhibiciones sucesivas de la Colección de su famosa hija Amy Winehouse en el mundo: la primera en Santiago, la segunda en Londres y la última en Los Ángeles, California.

En esta última ciudad, la Colección será subastada por la Casa Julien´s y parte de los ingresos irán en beneficio de la Fundación Amy Winehouse, establecida por sus padres con la misión de crear conciencia y apoyo para adultos jóvenes vulnerables con problemas de adicción.

La exhibición de la Colección Amy Winehouse: Beyond Black será inaugurada en el Museo de la Moda este jueves 11 de marzo de 2021 y finalizará a fines de junio.

A partir de ahí, viajará a Londres para ser exhibida y luego a Los Ángeles, California, donde será subastada en noviembre próximo.

“Estamos muy agradecidos de Mitch y Janis Wihehouse por esta exhibición en el Museo de la Moda, que acerca a una estrella tan luminosa e inmortal como Amy Winehouse al público de Chile y de América Latina”, explicó Jorge Yarur Bascuñán, director del Museo de la Moda.

Jorge Yarur agregó que “entre marzo y junio vamos a exhibir la Colección Amy Winehouse. Ella se sumará a la actual exhibición de la Colección Maradona, que se mantendrá en otras salas del museo. Las condiciones y aforos de ambas exhibiciones dependerán de las medidas sanitarias que establezca la autoridad en ese momento”.

Icónicos vestuarios de Amy Winehouse

La exhibición incluirá cerca de 65 piezas, vestuarios y objetos pertenecientes y usados por Amy Winehouse en sus actuaciones más icónicas, que la establecieron como una artista singular de inmenso talento, además de estilo individual que marca tendencias.

Algunas de estas piezas son:

“Arrogat Cat” (2007)

Vestido de tafetán de algodón y rayón, cinturón de charol (Reino Unido). Usado por Amy Winehouse en su videoclip Tears Dry On Their Own; en los Premios Ivor Novello cuando ganó con el disco sencillo Rehab de su segundo álbum Back to Black, Londres (24 mayo 2007) y en su concierto de Shepherd’s Bush Empire, Londres (28 mayo 2007). Pertenece a la colección de Museo del Museo de la Moda.

“Disaya” (2006)

Vestido en crep de rayón y encaje (Reino Unido). Usado por Amy Winehouse en la portada de su segundo álbum Back to Black. En 2006, Louise Winwood, estilista de Amy Winehouse, solicitó prestado este vestido a la joven diseñadora tailandesa de la escuela Central St Martins, Disaya, para una sesión fotográfica de Mischa Richter. Disaya, después lo vendió en una subasta para ayudar a la organización benéfica contra la adicción, Amy Winehouse Foundation. Pertenece a la colección del Museo de la Moda.

Fred Perry “Amy Winehouse” (2010)

Chaqueta en sarga de algodón. Mangas de cuero con monograma “Amy” (Reino Unido). Pertenece a la colección de Amy Winehouse.

“Sinha-Stanic” (otoño-invierno 2007)

Vestido de lamé acrílico, poliéster y lana (Reino Unido). Lanzado en 2004 como parte del concurso Fashion Fringe. Sinha-Stanic se ha convertido desde entonces en una de las marcas jóvenes más prometedoras de Londres. La etiqueta está diseñada por Fiona Sinha y Aleksandar Stanic. Usado por Amy Winehouse durante la cena de lanzamiento de la marca “The Row” junto a su esposo Blake Fielder-Civil, organizada por Mary Kate y Ashley Olsen en Harvey Nichols (9 octubre 2007, Londres, Reino Unido). Pertenece a la colección de Amy Winehouse.

“Moschino” (2007)

Cartera de cuero (Italia), usada por Amy Winehouse en los Brit Awards (14 febrero 2007, Londres). Pertenece a la colección de Amy Winehouse.

“Hugo Boss” (2007)

Vestido en sarga de ramio y algodón (Alemania). Usado por Amy Winehouse en The Tonight Show with Jay Leno mientras interpretaba Rehab (2007). Pertenece a la colección de Amy Winehouse.

“Naomi Parry” (verano 2011)

Vestido en raso de elastano estampado. Usado por Amy Winehouse en su presentación final de Belgrado. Confeccionado a la medida por la estilista de Amy Winehouse, Naomi Parry, para el 2011 Summer Festival Tour. Pertenece a la colección de Amy Winehouse.

Sobre Amy Winehouse

Nacida el 14 de septiembre de 1983 en el norte de Londres y criada en Southgate en el seno de una familia de músicos de jazz profesionales y amantes de la música de jazz, Amy Winehouse aprendió a tocar y escribir música a la edad de 14 años, tomando prestada la guitarra de su hermano Alex.

Con la influencia de escuchar a Frank Sinatra, Sarah Vaughan y Dinah Washington en casa, Winehouse cantó con el grupo local The Bolsha Band y en el 2000, se convirtió en vocalista destacada de la prestigiosa National Jazz Orchestra a la edad de 17 años.

En 2002, cuando tenía 19 años, firmó con 19 Entertainment del creador de American Idol, Simon Fuller, un acuerdo editorial con EMI y un acuerdo de sello con Island UK.

Ese mismo año, fue a Miami para grabar su primer álbum, con el productor Salaam Remi, el creador de éxitos detrás de Nas and the Fugees, en el que Winehouse coescribió todas las canciones del álbum, excepto dos versiones.

En 2003, su álbum debut Frank con inflexiones de jazz fue lanzado y obtuvo elogios de la crítica, ventas de doble platino y premios en el Reino Unido, incluida una nominación al Premio Mercury Music y el Premio Ivor Novello a la composición.

Pero sería Back to Black, el brillante y definitorio segundo álbum de Winehouse, lo que traería a la cantante una ola de éxito internacional y mostraría al mundo su estilo y grandeza únicos.

Winehouse volvió a formar equipo con Remi y esta vez con Mark Ronson, el célebre DJ y productor de Lily Allen, Sean Paul y Christina Aguilera, quien trajo a la banda de funk y soul, los Dap-Kings, para respaldar el sonido conmovedor de Winehouse que proporcionó el trasfondo retro-cool del álbum.

La transformación de Winehouse de una cantante de jazz temprana a una diva del R&B de los sesenta inspirada en las Ronettes, Shangri-Las y otros grupos de chicas de Motown no solo se mostró en su sonido, sino también en su estilo y actitud rebelde de Rock ‘N’ Roll, que hizo propio con su característico updo de colmena, delineador de ojos alado, tatuajes y un audaz lápiz labial rojo.

El álbum fue lanzado el 30 de octubre de 2006 y alcanzó el número uno en las listas de álbumes del Reino Unido, convirtiéndose en el álbum más vendido de ese país ese año. En los Estados Unidos entró en el número siete en las listas de Billboard. Se convirtió en una sensación instantánea con una muestra representativa de todo el mundo de fans multigeneracionales

En los premios Grammy de 2008, Winehouse ganó cinco galardones incluyendo Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum Vocal Pop, Disco del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina e interpretó Rehab vía satélite desde Londres. Debido a sus victorias, Winehouse obtuvo un récord mundial Guinness en 2009 por la mayoría de los premios Grammy ganados por una artista británica.

El 18 de junio de 2011, Winehouse comenzó su gira europea en Belgrado, pero la gira fue cancelada después de un espectáculo debido a la continua batalla de Winehouse con la adicción.

La última aparición pública de Winehouse tuvo lugar en Camden’s Roundhouse el 20 de julio de 2011 en Londres, cuando hizo una aparición sorpresa en el escenario para apoyar a su ahijada, Dionne Bromfield, en su actuación con el grupo The Wanted.

La muerte de Winehouse el 23 de julio de 2011 sorprendió al mundo y a sus millones de fanáticos. La última grabación de Winehouse, Body and Soul, un dúo con el legendario cantante Tony Bennett, quien calificó a Winehouse como una de las mejores cantantes de jazz con los que había colaborado, grabada para su álbum Duets II, se lanzó el 14 de septiembre de 2011 en MTV y VH1, para conmemorar lo que habría sido su cumpleaños número 28.

El 12 de febrero de 2012, la canción recibió el Grammy al Mejor Dúo/Grupo Pop en la 54a Entrega Anual de los Premios Grammy.