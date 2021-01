Para este fin de semana Santiago a Mil 2021 ha preparado una diversa parrilla programática: inician las primeras funciones presenciales de Territorios Creativos en el sur del país, comienzan varias obras presenciales en el centro, actividades de LAB Escénico en el norte y lanzamientos en teatroamil.tv.

Uno de los destacados para este sábado es el estreno, en el canal de televisión La Red a las 21:00 horas, de “La vida es puro teatro”. Este programa, creado por Fin Comunicaciones y Fundación Teatro a Mil contará con la conducción de los actores Camila Lebert, Javier Casanga y María Paz Grandjean, y nos mostrará los detalles del tras bambalinas del teatro nacional e internacional.

En cada capítulo del programa, como parte de su proceso de investigación creativa, los tres actores recibirán invitados del mundo del teatro (actores, dramaturgas, directores, escenógrafos, directores de arte, etc.). Los invitados son seleccionados de acuerdo a temas y obras que están presentes en la cartelera 2021 del Festival Internacional Santiago a Mil, y con su presencia se introducen en temas relevantes como Poder, Mujeres, Territorios, Migración, Diversidades y Utopías. Temas transversales que cuestionan desde la mirada del teatro a la sociedad moderna.

Más para este fin de semana

Este fin de semana se realiza también el lanzamiento de la obra de danza contemporánea “Revisor”, escrita por Jonathon Young y coreografiada y dirigida por la destacada artista canadiense Crystal Pite. Young y Pite revisan una trama cómica arquetípica para que sirva de base a un verdadero híbrido de teatro y danza contemporánea. En esta obra, ocho bailarines de Kidd Pivot encarnan el diálogo grabado de algunos de los mejores actores de Canadá, explorando el conflicto, la comedia y la corrupción en la potente relación entre el lenguaje y el cuerpo. La obra se podrá ver a través de teatroamil.tv

Otro estreno por teatroamil.tv este sábado es la obra “Alicia a través del espejo”, una adaptación de la novela de Lewis Carrol, dirigida por el francés Emannuel Demarcy-Mota, que se transmitirá por única vez en vivo desde el Theatre de la Ville (Francia) a las 13:30 horas.

En Antofagasta, dentro de Antofa a Mil, se realizará la actividad de LAB Escénico “Una hora con 31 Minutos”. Este encuentro con los creadores del popular programa, Pedro Peirano y Álvaro Díaz se realizará de manera gratuita (previa inscripción) en el Liceo Experimental de Antofagasta a las 16:30 horas.

También se inician las funciones de “Fuego rojo” de la compañía La Patogallina. El montaje de teatro y circo, se estará presentando, de manera gratuita, a las 19:30 horas en el zócalo de la Municipalidad de Recoleta (actividad exclusiva para las vecinas y vecinos del sector. Aforo limitado con inscripción previa).

Por último, se llevará a cabo la función gratuita de la obra “Capac Ñan, el camino del Inca” de la compañía Tryo Teatro Banda. El montaje se estará presentando a las 20:00 horas en el Parque Las Américas, comuna de La Pintana. (Esta actividad es exclusiva para las vecinas y vecinos del sector. Aforo limitado con inscripción previa).

A continuación puedes revisar la programación gratuita para este sábado 9 de enero:

1) Funciones gratuitas presenciales

Teatro

20:00 h. “Cápac Ñan, camino del Inca. Radioteatro escénico”. De Tryo Teatro Banda. Chile. En Parque Las Américas, comuna de La Pintana (actividad exclusiva para las vecinas y vecinos del sector. Aforo limitado 50 personas con inscripción previa)

19:30 h. “Fuego rojo”. De Compañía La Patogallina y Cíclicus. Chile. En zócalo de la Municipalidad de Recoleta (actividad exclusiva para las vecinas y vecinos del sector. Aforo limitado de 50 personas con inscripción previa)

21:30 h. “Espíritu del agua”. De Delight Lab. Chile. En Pdte Eduardo Frei Montalva con Anibal Zañartu, comuna de Renca. Sin público, transmisión en vivo por Facebook Live Municipalidad de Renca y Fundación Teatro a Mil.

2) Digital y televisivo

Teatro y radioteatro todo el día en teatroamil.tv

“Khuyay. Amor, Amada, Amar”. De Compañía Teatro Viola Fénix y dirigida por Guillermo Ward. Chile.

“Almagesto, la luz de las estrellas”. De Colectivo Teatral Vitebolíc. Chile.

Radioteatro

“Nadie nunca va a llorar por mujeres como nosotras”. De Carla Zúñiga y dirigido por Jesús Urqueta. Chile.

“Aguacero de Mayo”. De La Gaviota Podcast. Chile.

“Neva”. De Guillermo Calderón, Coproducida por Fundación Teatro a Mil. Chile.

“Después de mí, el diluvio”. De Lluïsa Cunillé. Dirección de Alejandro Castillo. Chile.

“Los invasores”. De Egon Wolff, adaptación de Colectivo The Braiers. Chile.

“El hámster del presidente”. De Compañía Teatro y su Doble y dirigida por Aline Kuppenheim. Chile.

“Buchettino”. Dirección de Aline Kuppenheim, Coproducida Fundación Teatro a Mil. Chile.

“Mañana es otro país”. De Teatro Real Flamenco de Bruselas (KVS) y dirigida por Michael De Cock. Bélgica, Chile.

“Neblina”. De Compañía La Otra Zapatilla y dirigida por Patricia Cabrera y Óscar Oviedo. Chile.

“L@s niñ@s del Winnipeg, Teatro para Navegar con los Ojos Cerrados”. De Compañía La Llave Maestra y Coproducida por Fundación Teatro a Mil. Chile.

“El taxi de los peluches”. De Compañía Teatro y su Doble y dirigida por Aline Kuppenheim. Chile.

“Malú a mil”. De Colectivo The Braiers y dirigido por Néstor Cantillana. Chile. En teatroamil.tv y Radio Biobío 0:30 hrs.

“Seré un colibrí”. De Compañía La otra Zapatilla. Chile.

“Delirio”. De Colectivo The Braiers y dirigido por Heidrun Breier, Dramaturgia de Falk Ric. Chile.

“La Pichintún”. De Mariana Muñoz y coproducida por Fundación Teatro a Mil. Chile.

Danza y video en teatroamil.tv

Todo el día. “Videosferas”. De Cristian Hewitt. Chile.

Todo el día. “Proyecto memoria y presente”. De Carolina Bravo. Chile.

Todo el día. “Solo solos, trilogía de danza”. De Joel Inzunza Leal en Coproducción con M100 y Escenix. Chile.

Todo el día. “432”. De Amelia Ibáñez y Marcos Sánchez. Chile.

Todo el día. “Relatos de mundos posibles”. Por Flora Monsalve. Chile.

Todo el día. “Retrospectiva Cecilia Bengolea: Erika Stitches”. De Cecilia Bengolea. EE.UU.

Todo el día. “Retrospectiva Cecilia Bengolea: Favorite Positions”. De Cecilia Bengolea. Argentina / Francia.

Todo el día. “Retrospectiva Cecilia Bengolea: Lightning Dance”. De Cecilia Bengolea. Jamaica.

Todo el día. “Retrospectiva Cecilia Bengolea: Shelly Belly Inna Real Life”. De Cecilia Bengolea. Jamaica.