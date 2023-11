El mundo de la música siempre está en constante movimiento, y cada semana Billboard nos trae el ranking Top Album Sales, que nos muestra cuáles son los discos más vendidos en Estados Unidos. En esta ocasión, correspondiente a la semana del 26 de noviembre de 2023, tenemos una lista variada y llena de talento.

En el primer lugar, encontramos a la icónica Dolly Parton con su álbum ‘Rockstar‘, seguida de cerca por ENHYPEN y su disco ‘Orange Blood‘. Taylor Swift también se hace presente en este ranking con varios de sus álbumes, entre ellos ‘1989 (Taylor’s Version)’, ‘Folklore‘, ‘Midnights‘, ‘Lover‘, ‘Speak Now (Taylor’s Version)’, ‘Red (Taylor’s Version)’ y ‘Fearless (Taylor’s Version)’. Además, Jung Kook con ‘Golden‘, Stray Kids con ‘ROCK-STAR‘, Cher con ‘Christmas‘, Chris Stapleton con ‘Higher‘, Jimmy Buffett con ‘Equal Strain On All Parts‘, Olivia Rodrigo con ‘Guts‘, SEVENTEEN con ‘SEVENTEENTH Heaven: 11th Mini Album (EP)’, Evanescence con ‘Fallen‘, TOMORROW X TOGETHER con ‘The Name Chapter: Freefall‘, Pearl Jam con ‘Vs.’ y Vince Guaraldi Trio con ‘A Charlie Brown Christmas (Soundtrack)’ completan este interesante listado.

El ranking Top Album Sales de Billboard es una referencia importante en la industria musical, ya que nos muestra cuáles son los discos más populares y exitosos en términos de ventas. Este ranking se basa en las ventas físicas y digitales de los álbumes en Estados Unidos, y es una forma de medir el impacto y la aceptación que tienen los artistas y sus trabajos en el público.

Estar atentos a este tipo de noticias nos permite conocer las tendencias y los gustos musicales del momento, así como también nos da una idea de los artistas que están destacando y logrando un gran éxito en la industria. Además, es una forma de descubrir nuevos talentos y explorar diferentes géneros musicales.

Así que, si eres amante de la música, te invitamos a estar atento a las noticias del mundo de la música y a seguir disfrutando de los talentos que nos brindan estos artistas destacados en el ranking Top Album Sales de Billboard.