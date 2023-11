El ránking Top Album Sales de Billboard correspondiente a la semana del 12 de noviembre de 2023 ha sido revelado, y trae consigo algunas sorpresas y consolidaciones en la industria musical. Este listado, que se actualiza semanalmente, muestra los álbumes más vendidos en Estados Unidos, reflejando el gusto y preferencia del público.

En el primer lugar de esta semana se encuentra ‘Golden‘ de Jung Kook, quien ha logrado cautivar a sus seguidores con su talento y carisma. En el segundo puesto, encontramos ‘1989 (Taylor’s Version)’ de Taylor Swift, quien sigue cosechando éxitos y manteniendo su posición en los primeros lugares. En tercer lugar, se encuentra ‘Equal Strain On All Parts‘ de Jimmy Buffett, quien ha logrado mantenerse en el gusto del público a lo largo de los años.

El cuarto lugar es ocupado por ‘SEVENTEENTH Heaven: 11th Mini Album (EP)’ de SEVENTEEN, quienes han logrado consolidarse como una de las bandas más populares del momento. En el quinto lugar, encontramos ‘Hackney Diamonds‘ de Rolling Stones, una banda icónica que sigue cautivando a sus seguidores con su música.

En el sexto lugar, se encuentra ‘Highway Desperado‘ de Jason Aldean, quien ha logrado conquistar al público con su estilo único en la música country. En el séptimo lugar, encontramos ‘Before These Crowded Streets‘ de Dave Matthews Band, una banda que ha logrado mantenerse en el gusto del público a lo largo de los años.

En el octavo lugar, se encuentra ‘The Second Stage Turbine Blade‘ de Coheed And Cambria, quienes han logrado cautivar a sus seguidores con su estilo único en el rock progresivo. En el noveno lugar, encontramos ‘Desire, I Want To Turn Into You‘ de Caroline Polachek, una artista que ha logrado destacar en la escena musical con su talento y originalidad.

En el décimo lugar, se encuentra ‘The Name Chapter: Freefall‘ de TOMORROW X TOGETHER, una banda que ha logrado conquistar al público con su música pop. En el undécimo lugar, encontramos ‘Midnights‘ de Taylor Swift, quien sigue cosechando éxitos y manteniendo su posición en los primeros lugares. En el duodécimo lugar, se encuentra ‘Folklore‘ de Taylor Swift, una artista que ha logrado cautivar al público con su talento y letras profundas.

En el decimotercer lugar, encontramos ‘Lover‘ de Taylor Swift, quien sigue cosechando éxitos y manteniendo su posición en los primeros lugares. En el decimocuarto lugar, se encuentra ‘The Block‘ de New Kids On The Block, una banda icónica que sigue cautivando a sus seguidores con su música. En el decimoquinto lugar, encontramos ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ de Taylor Swift, una artista que ha logrado mantenerse en el gusto del público a lo largo de los años.

En el decimosexto lugar, se encuentra ‘G