El ranking Hot 100 de Billboard correspondiente a la semana del 29 de octubre de 2023 ha sido publicado, y trae consigo una serie de sorpresas y éxitos que han cautivado al público. A continuación, te presentamos la lista de las canciones más populares en Estados Unidos en este momento:

1. ‘Cruel Summer’ de Taylor Swift

2. ‘Paint The Town Red’ de Doja Cat

3. ‘Snooze’ de SZA

4. ‘I Remember Everything’ de Zach Bryan con la colaboración de Kacey Musgraves

5. ‘Fast Car’ de Luke Combs

6. ‘Last Night’ de Morgan Wallen

7. ‘Thinkin’ Bout Me’ de Morgan Wallen

8. ‘IDGAF’ de Drake con la colaboración de Yeat

9. ‘Monaco’ de Bad Bunny

10. ‘Fukumean’ de Gunna

11. ‘Vampire’ de Olivia Rodrigo

12. ‘Dance The Night’ de Dua Lipa

13. ‘First Person Shooter’ de Drake con la colaboración de J. Cole

14. ‘Greedy’ de Tate McRae

15. ‘Rich Baby Daddy’ de Drake con la colaboración de Sexyy Red y SZA

16. ‘Flowers’ de Miley Cyrus

17. ‘Need A Favor’ de Jelly Roll

18. ‘Used To Be Young’ de Miley Cyrus

19. ‘Barbie World’ de Nicki Minaj e Ice Spice con Aqua

20. ‘Anti-Hero’ de Taylor Swift

El ranking Hot 100 de Billboard es una lista que se actualiza semanalmente y muestra las canciones más populares en Estados Unidos en base a su rendimiento en ventas, streaming y radio. Este ranking es considerado uno de los más importantes y prestigiosos de la industria musical, ya que refleja el gusto y la preferencia del público en un determinado momento.

La relevancia del ranking Hot 100 radica en que es una herramienta que permite a los artistas, productores y sellos discográficos medir el impacto y el éxito de sus canciones. Además, es una referencia para los oyentes, quienes pueden descubrir nuevas canciones y artistas populares. Ser parte de este ranking es un logro significativo para los artistas, ya que demuestra su capacidad para conectar con el público y mantenerse en la cima de la industria musical.