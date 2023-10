El ránking Top Album Sales de Billboard correspondiente a la semana del 22 de octubre de 2023 ha sido publicado, revelando los álbumes más vendidos en Estados Unidos durante ese período. Esta lista es considerada una referencia importante en la industria musical, ya que refleja el éxito comercial de los artistas y sus producciones discográficas.

En el primer lugar de este ránking se encuentra ‘The Name Chapter: Freefall’ de TOMORROW X TOGETHER, seguido por ‘Set It Off’ de Offset en el segundo lugar. En el tercer puesto se encuentra ‘Zach Bryan’ de Zach Bryan, mientras que en el cuarto lugar se encuentra ‘Something To Give Each Other’ de Troye Sivan. El quinto lugar es ocupado por ‘The Surface’ de Beartooth.

A continuación, se presenta el resto del ránking Top Album Sales de Billboard correspondiente a la semana del 22 de octubre de 2023:

6. ‘The Rest (EP)’ de boygenius

7. ‘The Dark Side Of The Moon’ de Pink Floyd

8. ‘Guts’ de Olivia Rodrigo

9. ‘Fact Check: The Fifth Album’ de NCT 127

10. ‘Lover’ de Taylor Swift

11. ‘And Then You Pray For Me’ de Westside Gunn

12. ‘Midnights’ de Taylor Swift

13. ‘Sick Boi’ de Ren

14. ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ de Taylor Swift

15. ‘Goodnight, God Bless, I Love U, Delete.’ de Crosses

16. ‘Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manana’ de Bad Bunny

17. ‘Yield’ de Pearl Jam

18. ‘Folklore’ de Taylor Swift

19. ‘Red (Taylor’s Version)’ de Taylor Swift

20. ‘2nd EP ‘Get Up” de NewJeans

El ránking Top Album Sales de Billboard es una lista que se actualiza semanalmente y muestra los álbumes más vendidos en Estados Unidos. Esta clasificación se basa en las ventas físicas y digitales de los álbumes, así como en el streaming y la reproducción en radio. Es considerado un indicador importante del éxito comercial de los artistas y sus producciones discográficas.

La relevancia de este ránking radica en que refleja las preferencias del público y el impacto que tienen los álbumes en la industria musical. Además, es una herramienta utilizada por los sellos discográficos y los artistas para evaluar el rendimiento de sus lanzamientos y medir su popularidad. También es una fuente de información para los fanáticos y seguidores de la música, quienes pueden conocer cuáles son los álbumes más exitosos del momento y descubrir nueva música. En resumen, el ránking Top Album Sales de Billboard es una referencia clave en la industria musical y una ventana al panorama actual de la música en Estados Unidos.