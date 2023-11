Hoy, 29 de noviembre de 2023, no se jugarán partidos en la Champions League de la UEFA. Sin embargo, en los últimos días se han disputado emocionantes encuentros que han dejado grandes victorias para algunos equipos.

El pasado 28 de noviembre, el Shakhtar se enfrentó al Royal Antwerp FC, logrando una victoria con un marcador de 1-0. Por su parte, el SS Lazio se impuso al Celtic con un resultado de 2-0. En otro partido, el AC Milan no pudo contra el Borussia Dortmund, quienes se llevaron la victoria con un marcador de 3-1. Además, el Atlético Madrid se enfrentó al Feyenoord, ganando el Atlético con un resultado de 3-1.

El Manchester City y el RB Leipzig protagonizaron un emocionante encuentro, en el cual el equipo inglés salió victorioso con un marcador de 3-2. Asimismo, el Young Boys venció al Estrella roja con un resultado de 2-0. Por otro lado, el Paris Saint Germain y el Newcastle United empataron 1-1. Finalmente, el Barcelona se impuso al Porto con un marcador de 2-1.

En cuanto a los próximos partidos, es importante tener en cuenta que los detalles aquí mencionados están sujetos a reprogramaciones de último minuto. Por lo tanto, es recomendable estar atentos a las noticias del fútbol internacional para conocer las fechas y horarios actualizados de los encuentros.

Para hoy 29 de noviembre se esperan los siguientes partidos:

– Galatasaray vs Manchester United a las 14:45 horas.

– Sevilla vs PSV a las 14:45

– Bayern Múnich vs FC Copenhague a las 17:00 horas.

– Real Madrid vs Napoli a las 17:00 horas.

– Real Sociedad vs Salzburg también a las 17:00 horas.

– El Braga se enfrentará al Unión Berlín a las 17:00 horas.

– Arsenal vs Lens a las 17:00 horas.

– Finalmente Benfica se enfrentará al Inter a las 17:00 horas

El fútbol siempre nos regala emocionantes partidos y sorpresas, por lo que es fundamental mantenerse informado para no perderse ninguna acción. No te pierdas las noticias del fútbol internacional y disfruta de los próximos encuentros de la Champions League de la UEFA.