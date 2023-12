Hoy en Disney+ se estrenan los siguientes títulos: “Doctor Who: La salvaje lejanía azul“.

‘Doctor Who: La salvaje lejanía azul‘

‘Doctor Who: La salvaje lejanía azul‘ es un episodio especial de ciencia ficción que se estrenará el 02-12-2023. El elenco incluye a David Tennant, Catherine Tate, Jemma Redgrave, Karl Collins y Jacqueline King. La sinopsis de la historia sigue al Doctor y a Donna, quienes son transportados por la TARDIS al borde más lejano de la aventura. Para poder escapar, deberán enfrentarse a la lucha más desesperada de sus vidas, con el destino del universo en juego. Este episodio es el segundo de los tres especiales de Doctor Who que se están realizando para celebrar el 60º aniversario de la serie. El director de este episodio es Tom Kingsley.

Hoy, Disney+ estrena una obra que promete cautivar a los suscriptores. Según Filmaffinity, esta nueva producción llega a la plataforma con una propuesta innovadora y emocionante. Aunque no podemos revelar su título, recomendamos a los lectores revisar Disney+ para descubrir esta sorprendente obra. Es importante tener en cuenta que no todos los títulos que llegan a Disney+ son estrenados en Chile, por lo que es recomendable verificar la disponibilidad. Además, sugerimos estar atentos a las noticias del mundo del streaming para no perderse ninguna novedad.