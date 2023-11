En la jornada de la liga italiana, se llevaron a cabo varios partidos que mantuvieron a los fanáticos del fútbol al tanto de las emociones en el campo. A continuación, te presentamos un resumen de los encuentros más recientes y los próximos, si los hubiera.

El primer partido disputado fue entre Cagliari y Genoa. Cagliari logró una victoria con un marcador de 2-1 sobre Genoa. Ambos equipos mostraron un gran desempeño en el campo, pero fue Cagliari quien se llevó la victoria al final del encuentro.

El siguiente partido enfrentó a AS Roma y Lecce. AS Roma demostró su superioridad en el campo y logró una victoria con un marcador de 2-1 sobre Lecce. Fue un partido emocionante en el que ambos equipos lucharon por la victoria, pero AS Roma logró imponerse y llevarse los tres puntos.

Otro encuentro destacado fue el enfrentamiento entre Fiorentina y Juventus. Fiorentina mostró un gran desempeño defensivo y logró mantener a raya a Juventus, logrando una victoria con un marcador de 1-0. Fue un partido reñido en el que ambos equipos lucharon por la victoria, pero Fiorentina logró marcar la diferencia y llevarse los tres puntos.

En cuanto a los partidos próximos, se espera que Frosinone se enfrente a Empoli. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos partidos están sujetos a reprogramaciones de último minuto, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones.

Otro partido próximo es el enfrentamiento entre Torino y Sassuolo. Al igual que el anterior, este encuentro también está sujeto a posibles reprogramaciones de último minuto.