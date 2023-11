El último ranking de libros Bestsellers de ficción del New York Times, correspondiente al miércoles 9 de noviembre de 2023, ha revelado las obras más populares en el ámbito literario. Este ranking es una referencia importante para los amantes de la lectura y para la industria editorial, ya que refleja las preferencias y tendencias del público lector.

En la primera posición de esta semana se encuentra “Dirty Thirty“, de la reconocida autora Janet Evanovich. Este libro es el número 30 de la serie Stephanie Plum, en el cual la protagonista se dedica a rastrear a un exguardia de seguridad de un joyero local y realiza una vigilancia nocturna con sus familiares. Cabe destacar que esta obra ha ingresado recientemente al ranking, ocupando la posición número 0 la semana pasada.

En la segunda posición se encuentra “The Exchange“, escrito por John Grisham. Esta novela es una secuela de “The Firm” y sigue la historia de Mitch McDeere, quien ahora es socio en el bufete de abogados más grande del mundo y se ve envuelto en una trama siniestra. “The Exchange” ha estado en el ranking durante tres semanas consecutivas, ocupando la posición número 2 la semana pasada.

En el tercer lugar se encuentra “Fourth Wing“, de la autora Rebecca Yarros. Esta obra narra la historia de Violet Sorrengail, quien es instada por su madre, la comandante general, a convertirse en candidata para los jinetes de dragones de élite. “Fourth Wing” ha estado en el ranking durante 27 semanas y ha subido desde la posición número 4 la semana pasada.

En la cuarta posición se encuentra “A Fire In The Flesh“, de Jennifer L. Armentrout. Este libro es el tercero de la serie Flesh and Fire, y sigue los destinos de Nyktos y Sera, cuyos futuros pueden estar fuera de su control. Al igual que “Dirty Thirty“, esta obra ha ingresado recientemente al ranking, ocupando la posición número 0 la semana pasada.

Finalmente, en la quinta posición se encuentra “The Secret“, escrito por Lee Child y Andrew Child. Esta obra es el libro número 28 de la serie Jack Reacher, y se sitúa en 1992, cuando Reacher investiga la causa de una serie de muertes misteriosas. “The Secret” ha estado en el ranking durante dos semanas consecutivas, ocupando la posición número 1 la semana pasada.

El ranking Bestsellers del New York Times es una referencia clave en el mundo de la literatura, ya que refleja las obras más populares y vendidas en el mercado. Este ranking se basa en las ventas de libros en diferentes formatos, como físicos y digitales, y es actualizado semanalmente. La relevancia de este ranking radica en su capacidad para influir en las decisiones de compra de los lectores y en la visibilidad que otorga a los autores y editoriales.

