"Merecemos una mejor": incómodo momento de The Cult en Viña al no recibir Gaviota de Oro en escenario

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En Viña 2025, The Cult vivió un momento incómodo al tocar ante poco público y recibir la Gaviota de Plata casi tras bastidores, luego de su show en la Quinta Vergara. A pesar de que la banda pidió la Gaviota de Oro, esta no fue entregada en ese momento. Billy Duffy, guitarrista de la agrupación, expresó su descontento al considerar que merecían un reconocimiento mejor, pero los animadores dieron por terminada la transmisión sin cumplir su solicitud. Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, calificando la situación como "impresentable" y "falta de respeto".