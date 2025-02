The Cult casi queda con las manos vacías: recibieron Gaviota tras dejar el escenario casi sin público

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

The Cult recibió Gaviota de Plata en Viña 2025, después de abandonar el escenario de la Quinta Vergara ante una reducida audiencia de no más de 2 mil personas, aparentemente desanimados por la falta de público. Tras tocar algunas canciones, el grupo se retiró del escenario, pero regresaron luego de un momento de confusión en el que los animadores y el público los alentaron a recibir el premio. Por otro lado, en la edición 2024, Anitta perdió la oportunidad de recibir la Gaviota de Oro al no saber de su existencia y retirarse antes de que se le entregara.