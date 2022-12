Les dedicó un ’Pato Yáñez’: el obsceno gesto del suizo Granit Xhaka que enfureció a Serbia

Granit Xhaka, volante de la Selección de Suiza, por poco provoca una batalla campal en el duelo ante Serbia en el cierre del Grupo G del Mundial de Qatar 2022.

Los helvéticos ganaron 3-2 en un partidazo, que los clasificó a octavos de final y acabó eliminando a los balcánicos de la cita planetaria.

Los ánimos estaban tensos desde la previa del encuentro, ya que en 2018 el mismo Xhaka y su compañero Xerdhan Shaqiri (ambos de raíces albano-kosovar) celebraron ante Serbia realizando un gesto albanés en referencia a la guerra de los balcanes.

Esta vez no hubo símbolos de reivindicación, pero sí uno obsceno. Ocurrió a los 65 minutos, cuando ante las protestas de la banca serbia, el jugador del Arsenal se acomodó sutilmente los genitales para provocar a sus rivales.

Lo hizo frente al árbitro del encuentro, quien no se percató al estar preocupado de la suplencia de Serbia que quería entrar a la cancha luego de los gestos de Granit Xhaka.

No fue lo único. Sobre el final del encuentro, el volante suizo continuó con sus provocaciones por la inminente eliminación de Serbia y sacó de sus casillas a Nikola Milenkovic, con quien llegó a los empujones en un masivo entrevero.

Xhaka with a "Diego Simeone" to the Serbian players..He has them fuming 🤣🤣😭pic.twitter.com/z8JkZh72Jd

— Doc (@karthikadhaigal) December 2, 2022