Se enteró de la muerte de su madre en vivo: futbolista abandona set mientras comentaba el Mundial

La futbolista profesional danesa Nadia Nadim, colaboradora del canal británico ITV como comentarista de fútbol, ha protagonizado un triste episodio que le ha obligado a abandonar el Mundial de Qatar. La razón: su madre falleció este lunes al ser atropellada por un camión

Nadia Nadim, estrella de la selección danesa y ex jugadora del Manchester City y PSG, debió abandonar inesperadamente un set de televisión tras recibir una dolorosa noticia.

La futbolista del Racing Louisville, de Estados Unidos, debió dejar abruptamente la transmisión del duelo Dinamarca-Túnez, por el Grupo D del Mundial de Qatar, al enterarse de la trágica muerte de su madre.

El informe policial reveló que la madre de la futbolista de 34 años falleció tras ser atropellada por una excavadora en Uldum, Dinamarca.

Hadima Nadim, que tenía 57 años, murió instantáneamente después de que una excavadora la golpeara por detrás.

La jugadora, que colaboraba como comentarista durante el Mundial de Qatar 2022 para el canal británico ITV, contó al día siguiente y en redes lo sucedido.

“El martes por la mañana mi madre murió atropellada por un camión. Ella regresaba del gimnasio. Las palabras no pueden describir lo que estoy sintiendo. Perdí a la persona más importante de mi vida y sucedió de manera repentina e inesperada”, escribió.

“Tenía solo 57 años. Era una guerrera que había luchado por cada centímetro de su vida. Ella no me dio la vida una vez, sino dos veces, y todo lo que somos es por ella. He perdido mi hogar y sé que nada volverá a ser igual. La vida es injusta y no entiendo por qué ella y por qué de esta manera. Te amo y te veré de nuevo”, sentenció.

Nadia Nadim llegó a Dinamarca con 12 años huyendo de la guerra de Afganistán junto a su madre y sus cuatro hermanas.