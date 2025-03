Red Bull Valparaíso Cerro Abajo: la polémica por partida del campeón Slavik y la decisión final de UCI

El Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, emblemático evento de descenso en bicicleta, generó controversia en su última edición ya que la victoria del checo Tomas Slavik fue cuestionada debido a que al iniciar la competencia no tocó con su rueda delantera el partidor que activa el cronómetro. A pesar de esto, la UCI determinó que el tiempo fue registrado correctamente y validó su participación. Slavik logró su cuarto título en la competencia, seguido por el chileno Felipe Agurto en segundo lugar y el brasileño Lucas Borba en tercero.

El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva edición de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el mítico evento donde riders descienden en sus bicicletas desde los cerros de la ‘Joya del Pacífico’ superando todo tipo de obstáculos.

La última y exitosa versión de la cita deportiva no estuvo exenta de polémica. Esto porque la victoria del checo Tomas Slavik fue cuestionada en Redes Sociales, pues fanáticos se percataron que al iniciar su recorrido no tocó con su rueda delantera el partidor que hacer andar el cronómetro, sino que avanzó por un costado.

El video ‘en primera persona’ subido por Slavik da cuenta de la situación. Como también que el elemento sí se acabó moviendo cuando iba pasando el resto de la bicicleta.

“Pero si empezó en two ??? Eso no es descalificado?”, “No es contra las reglas empujar el partidor del tiempo sin la rueda delantera?”, “Mmmmmm sospechosa la salida… buena bajada lo demás” y “Cometió falta creo yo. La rueda delantera debió marcar y las esquivó, voluntariamente o no es una falta grave”, fueron algunos de los comentarios que se tomaron las cuentas oficiales de VCA.

En este sentido, según pudo confirmar BioBioChile, el hecho no pasó desapercibido entre los directores de la carrera y la propia UCI (Unión de Ciclistas Internacional) que envió oficiales para seguir en vivo el desarrollo en Valparaíso.

De hecho, fue la Asociación Internacional la que realizó pruebas, revisó el tiempo de la pasada de Slavik y decidió dar por válida su participación.

¿La razón? A juicio de los miembros de UCI, pese a este percance, el crono quedó bien registrado y, por lo tanto, todo fue certificado.

Con esto, Tomas Slavik alcanzó su tetracampeonato en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. En el segundo lugar, a +0.201 segundos, remató el chileno Felipe Agurto. El ‘bronce’ fue para el brasileño Lucas Borba.