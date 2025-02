Pedro Ferreira busca volver a brillar en Red Bull VCA tras amargos pasos en 2023 y 2024: "Puedo ganar"

Quiere volver a ser el ‘Rey del Puerto’. Pedro Ferreira afrontará este domingo la edición número 21 del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo (VCA) con la firme misión de sacudirse de los inconvenientes que presentó en 2023 y 2024.

El oriundo de Quilpué y ciclista de Underhill está enfocado en volver a brillar en el máximo evento del descenso urbano en Latinoamérica, y uno de los más importantes del mundo, para así alcanzar el ‘Tri’ tras vencer en 2019 y 2022.

Y la defensa del orgullo local están bien tatuados en la mentalidad y preparación del rider nacional. Hace dos años una caída en uno de los entrenamientos le impidió estar en la competencia y el 2024 no llegó al 100% por una lesión en el codo, sufrida un mes antes en Colombia, quedando fuera del podio.

Ferreira habló con BioBioChile en la previa a la competición a desarrollarse el 2 de marzo. La meta es clara para el destacado piloto: revalidar su (doble) título de ‘Rey del Puerto’.

– Se viene una nueva versión del VCA e imagino que llegas con todas las ganas de ‘sacarte la mufa’, tras lo ocurrido en 2023 y 2024, y alcanzar el tricampeonato.

– Sí, con ganas de vencer nuevamente. Tengo todas las condiciones para poder hacerlo, lo importante es concentrarse en el momento de la final, rendir bien, no cometer errores en la bajada y soltarle el freno, pero siento que puedo ganar.

Ahora es un poco más parejo para todos los riders, ya que cambiaron la pista. Los riders que vienen de afuera no tienen tan entrenada la pista como antes y es como más parejo, vamos a intentar hacerlo y creo que se puede ganar.

– Tanto tú como Tomas Slavik han sido los dominadores de la competición en el último tiempo. Aparte del checo, cuáles son tus principales rivales para este 2025.

– Últimamente, los que están fuertes son los colombianos. Y los chilenos también han ido aprendiendo con el tiempo a competir en esta carrera, que es un poco distinta a competir en tierra.

Esta súper peleado el nivel, súper parejo, es difícil optar por alguien. Así que todo se va a saber el domingo en la carrera.

– Aquí en Chile prácticamente no existen lugares de preparación para el descenso urbano. ¿Cómo lo haces tú para llegar de la mejor forma? ¿La planificación se basa principalmente en las competencias?

– Ahora me salí un poco de las competencias. Estoy más dedicado a hacer contenido y, como grabo videos todo el año, eso me sirve como entrenamiento. Los otros chiquillos como que no hacen eso.

Eso sí, la mayoría de mis rivales tienen una buena preparación física y creo que en eso estoy en desventaja en estos momentos, porque me he dedicado solo a crear contenido y generar ingresos, vivir de esa forma.

– Y que es lo que se viene para Pedro Ferreira después de ir por un nuevo título en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.

– Se vienen los mejores videos de descenso urbanos del mundo. Tengo proyectos nuevos, quiero tirar para arriba una marca propia y en Youtube me ha ido súper bien, en seis meses gané un millón de suscriptores y me genera ingresos que también lo puedo invertir y generar contenido. Estoy bien en ese sentido.

– Pese a que el deporte de descenso no es tan conocido en Chile, hay seguidores siempre y fanáticos fieles. Y me imagino que desean conocer cómo fueron tus comienzos en este mundo rider.

– Empecé primero corriendo en motos, mi papá es mecánico de motos y me compré una. Después tuvimos unos problemas financieros, me vendieron la moto y me compraron una bicicleta, que era más económica y ahí no me salí más de la bici.

Me sentí más libre en la bici, con la moto tenía que salir con mi papá y en la bicicleta podía salir cuando yo quisiera y me gustó más.

– Y siendo un dominador de la prueba que se correrá este fin de semana. Cómo ves la irrupción de nuevas figuras nacionales como Pedro Burns y Felipe Agurto, este último subcampeón el 2024.

– Felipe Agurto va a andar muy bien este año. Tiene ya la experiencia, es un atleta, él compite mucho en tierra y todo. Pedro Burns no sé cómo andará este año, creo que bien. Pero Felipe es candidato firme.

Ya que tenemos la mejor carrera del mundo de descenso urbano en Chile, creo que hay que meterle a eso y no estar en otras competencias como el MTB enduro. Si tenemos la mejor carrera de descenso urbano del mundo en nuestro país, mejor enfoquémonos a eso para ser 100% bueno en eso y no todo a medias.

– Con experiencia de sobra en este tipo de competencias y habiendo recorrido muchos países. Cuál es el circuito más exigente del planeta.

– El circuito de Valparaíso será este año el más difícil del mundo. De hecho les di la iniciativa para que hicieran un wallride que hice en mi video, un nuevo obstáculo. La idea del wallride salió de ahí, como un salto que le pegas a la muralla, la muralla se acaba y pasas por arriba de una baranda. Va a ser la mejor parte del circuito.