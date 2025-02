La ’armada chilena’ alista pedales y va con todo al Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2025

La ciudad puerto y los miles de fanáticos ya se encuentran listos para recibir una nueva edición de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, la carrera que desafía a la gravedad gracias a las increíbles habilidades de los mejores riders el mundo, combinando técnica, velocidad y fuerza.

Pese a que esta nueva edición cuenta con varios cambios en el track, la ‘armada chilena’ está con hambre de victoria y ejercer localía en el puerto con su gente.

Felipe Agurto, corredor de Curacaví que debutó con 16 años en el certamen como abridor de pista, ha conseguido en el 2019 y 2024 un segundo lugar como mejor posición.

“He protagonizado finales de infarto, teniendo que dejar el “hot seat” en la última pasada y por centésimas de segundo, pero este año va a ser distinto. No les voy a dar chance (a los rivales). Me he preparado demasiado. Ajusté lo que yo creía eran falencias, potencié mis virtudes y el tiempo será mi aliado”, aseguró Agurto.

Por otro lado, Pedro Ferreira es otro nacional que ha mostrado credenciales de sobra, quedándose con el título del “Rey del puerto” en el 2019 y 2022.

“Puede que hoy se presenten riders más jóvenes, con más hambre, a mí ya me tocó dos veces, pero la verdad que es una carrera que se disfruta mucho. Yo la sigo corriendo por mi gente de la Quinta Región, porque para ellos es importante tener un representante, y ellos me animan a cada año dar lo mejor. Pueden haber favoritos distintos año a año, pero yo todavía sigo siendo uno de ellos, por mis logros y por la gente”, comentó el oriundo de Quilpué.

Uno que siempre es candidato porque sus credenciales hablan por sí solas, es el atleta de Red Bull Pedro Burns, campeón indiscutido de Enduro Nacional y con más de 10 años de carrera.

“Es mi cuarta participación y siempre es una prueba importante a nivel local y mundial, donde finalmente te mides con los mejores pilotos del mundo en la especialidad, así que siempre es motivante participar en este tipo de pruebas frente a miles de personas, en mi país. Un incentivo por donde se le mire para poder sumar, dar lo mejor de mi y alcanzar la mejor ubicación posible”, afirmó Burns.

Otros nombres como Bruno Lavagnino, Hans Pulgar, Alberto Nicolás y Matías “Taka” Núñez, están siempre integrando el line up de la competencia, año a año dando la pelea por entrar a la clasificación final, al top ten o quizás quién sabe lo que puedan lograr este año.

Finalmente, los representantes del camp Del Cerro al Barrio, Pedro Errázuriz, Felipe Benavides y Fernando Riquelme fueron los últimos chilenos en asegurar su participación en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo por medio de las “wild card”.

“Pongo los pies en la tierra y aspiro a meterme en un top ten, ojalá en un octavo lugar. He trabajado bien, la vez pasada no logré entrar a la clasificación final, pero ahora voy por mi cupo, pensando en que mi carrera deportiva ha subido de nivel y espero poder asegurar así mi entrada directa para el próximo año”, aseguró “Feña” Riquelme.