Melita Abraham infla el pecho tras avanzar a final de remo en Santiago 2023: "Listas para darlo todo"

Las mellizas Abraham se lucieron en San Pedro de la Paz con el Team Chile de remo, accediendo a la final de par femenino.

Este sábado, las mellizas Abraham (Antonia y Melita) brillaron en San Pedro de la Paz y sellaron su pase a la final de par femenino de remo. Un gran resultado para el Team Chile que buscará sumar nuevas medallas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Las representantes locales registraron el mejor tiempo de la competencia con 7:24.80 minutos, aventajando a las estadounidenses Veronica Nicacio y Madeleine Focht (7:26.38), y asegurando su lugar en la lucha por medallas.

“Muy contenta de poder tener una primera instancia en estos juegos donde pasamos directo a final en una regata súper peleada y en el doble ya bien dominado junto a Antonia. Todavía quedan las finales que es lo importante el lunes, martes y miércoles y ahí esperamos ya empezar a ponerle todo el power”, expresó la deportista tras su participación.

En la misma línea, Melita reconoció que “siempre hay cosas que mejorar”, pero enfatizó en su orgullo por acceder a la instancia final y que, finalmente, “eso es lo que importa”.

Respecto de una eventual presión que podrían sentir los deportistas nacional al estar en suelo chileno en estos Panamericanos, la remera chilena contó su experiencia.

“Para mí no es una presión, de hecho estoy disfrutando mucho más porque me siento más tranquila en mi lugar, me siento contenta, quiero disfrutar este Panamericano acá en casa, que no sé si se vuelva a hacer algo así en Chile en muchos años o por lo menos yo estando remando. La presión viene con el objetivo de que la presión no me gane, así que eso hace también que las cosas salgan mejor”, recalcó.

Por último, Melita trazó sus objetivos junto con Antonia de cara a la final de la categoría: “Siempre ha sido como remo chileno darle las máximas cantidades de medallas al país, es un deporte estratégico aquí, es un deporte que siempre le ha dado bonitos resultados y queremos seguir enfocados en eso y estamos listos para darlo todo“.