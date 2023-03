Estado Social versus subsidiariedad: la discusión que se toma la comisión experta constitucional

La discusión del Estado social y democrático de derecho, y su compatibilidad con la subsidiariedad, será el gran debate dentro de la comisión experta del proceso constitucional. En el oficialismo mencionan que esto podría transgredir uno de los principios institucionales acordados por los partidos.

Una discusión que se dará a partir de la presentación de cada una de las normas, pero que ya comienza a generar debate, será el Estado social y democrático de derecho y la posibilidad de que sea compatible con uno subsidiario.

En Chile Vamos, tienen como una de las consignas para este proceso constitucional el término “libertad” con participación activa de los privados en la entrega de derechos sociales.

Se están buscando las fórmulas para compatibilizar esta idea con una de las bases institucionales acordados por los partidos, que es precisamente la idea de un Estado social y democrático de derecho.

A juicio del presidente de la subcomisión de Principios y Derechos Civiles y Políticos, el representante de la UDI, Máximo Pavez, es una discusión que tiene que darse.

Sin embargo, en el sector oficialista buscan que los promotores de la subsidariedad aclaren qué entienden por este sistema, abriéndose a debatirlo pero poniendo sus condiciones.

Según mencionan desde este sector, si se quiere repetir la experiencia de periodos anteriores en donde el Estado interviene solo cuando el privado no quiere o no puede hacerlo, no sería aceptado.

De hecho, el experto del PC, Alexis Cortés, menciona que esto rompería con una de las bases institucionales y, por ende, tendría que cumplir su función el Comité Técnico de Admisibilidad.

Se espera que dentro de los próximos días, la mesa de la Comisión Experta comunique a las 4 subcomisiones el orden del debate que se dará, por lo cual se sabrá qué temas se tratarán en cada instancia.