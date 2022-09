Manos del rey Carlos III desatan preocupación: ¿a qué se debería su aspecto?

El Rey Carlos III, ha desatado preocupación por la apariencia de sus manos. El monarca de 73 años suele tener los dedos rojos y notablemente hinchados.

Ante esto, se especuló sobre las posibles condiciones de salud que podría tener, aunque se trata de algo que padece hace años.

De hecho, una de las fotos más emblemáticas donde se observa esta condición data de 2020.

Prince Charles' fingers have proper upset me pic.twitter.com/zc10cD2Hmp

En 2012, el propio monarca llamó a sus manos en broma como “dedos de salchicha” durante una gira por Australia, después de un largo vuelo.

Al respecto, un médico consultado por un medio británico explicó las probables causas de esa hinchazón.

“El edema es una afección en la que el cuerpo comienza a retener líquidos en las extremidades, normalmente en las piernas y los tobillos, pero también en los dedos, lo que hace que se hinchen”, dijo el doctor Gareth Nye al diario Daily Star de Reino Unido.

Si esta es la causa, dijo, “presionar el área hinchada durante unos 15 segundos provocaría una depresión en el área”.

Si bien explicó que las mujeres son más propensas a tener edema que los hombres porque su hormona femenina, la progesterona, tiende a causar la condición, también las personas mayores pueden desarrollar el trastorno si se sientan durante largos períodos de tiempo.

El flamante rey, en efecto, fue fotografiado en varias oportunidades con las manos y los pies hinchados después de largos períodos de vuelo o viajes a países cálidos.

Las manos de Carlos III generaron comentarios y burlas en redes sociales durante el funeral de su madre por su hinchazón y enrojecimiento. Muchos usaron el apodo de “Dedos de salchicha” o “manos de zanahoria”, mientras otros expresaron preocupación por su salud.

I need to know who made this. pic.twitter.com/5892xpWHcJ

— Sassy Carrie (@sassycarrie) September 12, 2022