Rey Carlos III provoca discusión en Twitter por la manera de pedir cosas a sus "sirvientes"

Luego de ser oficializado como el nuevo monarca del Reino Unido, el rey Carlos III se llenó de críticas en redes sociales tras ser captado en una cuestionable actitud hacia algunos trabajadores.

Se trata de un registro donde se le ve dando algunas órdenes, “de mala manera”, incluso, “mostrando los dientes”, como escribieron ciertos usuarios de Twitter. Pero también hubo quienes lo defendieron, diciendo que había que “entenderlo, ya que recién perdió a su madre”.

Todo sucedió este sábado 10 de septiembre. Luego de ser proclamado como el nuevo rey del Reino Unido -tras la muerte de su madre, Isabel II- Carlos III reaccionó molesto al no poder firmar de forma cómoda ciertos documentos, lo que quedó evidenciado en un video.

En el primer registro se le ve apuntar con el dedo una lapicera que estaba en el escritorio y agitar la mano, pidiéndole a alguien que moviera las cosas de la mesa.

Luego, una vez sentado y firmando los papeles, y después de mover el tintero a su lado izquierdo, aún no podía estar cómodo con la lapicera en la mesa. Por eso, hizo un gesto con sus dientes, hasta que alguien se llevó el objeto, lejos de él.

“El sirviente debe limpiar mi escritorio por mí. No se puede esperar que mueva cosas”, escribió una usuaria de Twitter, de manera irónica, ante la actitud del rey Carlos III.

De igual modo, otra tuitera escribió: “Dios mío, esa no es una expresión agradable. ¿Por qué no puede simplemente decir ‘Por favor, elimine esto’?”

Pero al margen de las críticas en redes sociales, otras personas dijeron que el nuevo monarca tenía sus manos ocupadas y que era lo mejor que podía hacer en ese momento. En tanto, otros dijeron que había que ser comprensivo con él.

“Amigo, tiene 73 años. ¡Acaba de perder a su madre hace dos días y tiene que sentarse frente a todo el mundo para firmar cosas! Ni siquiera podría salir de la casa si fuera yo. ¡Vamos, hombre, dale un respiro!”

Mate he’s 73. Just lost his mum two days ago and has to sit in front of the whole world to sign stuff! I couldn’t even leave the house if it was me. Cmon man give him a break!

— Martin (@martin51445163) September 10, 2022