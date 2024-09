Chileno Vicente Almonacid compitió en París 2024 diagnosticado con cáncer: fue descalificado en final

El para atleta chileno Vicente Almonacid, quien compitió en los presentes Juegos Paralímpicos, reveló que nadó en París 2024 diagnosticado de cáncer en su pulmón izquierdo.

El finalista en los 100 metros pecho categoría SB8 tuvo una amarga carrera por medallas, ya que fue descalificado por emplear “una patada no propia del estilo pecho”.

Y ahora, a través de sus redes sociales, el ‘Tigre’ dio detalles de su delicado estado de salud.

“Esta experiencia en París 2024 estuvo muy lejos de lo que esperaba en resultados. Fue un camino muy duro como todo proceso olímpico/paralímpico; lleno de obstáculos, adversidades y en donde nuevamente me toco luchar contra el peor de mis demonios. En marzo me detectaron cáncer y tengo un tumor en el pulmón izquierdo”, relató Almonacid.

“Con mi ya pasada experiencia en Tokio 2020 y con todo el dolor que significó ese capítulo en mi vida. Tenía que de nuevo tomar una decisión, ir o no a unos Juegos Paralímpicos. Fue una decisión bastante dura, pero Dios me estaba dando de nuevo el privilegio que esta decisión dependiera de mí, en el futuro no sé si sea yo quien decida. Por eso una vez más elegí mis sueños por sobre todo”, agregó el ‘Tigre’.

Vicente Almonacid también recalcó que “me siento preparado para luchar cualquier batalla, durante este tiempo vencí demonios mentales que parecían imposibles, me demostré a mí mismo que no pueden frenarme, porque hay un fuego en mi interior que me impulsa cada día”.

“Era mi responsabilidad conmigo mismo terminar este proceso y luchar hasta el último metro de esa piscina por la posibilidad de lograr cumplirlo. Y aunque no fue el resultado que yo esperaba y para el que trabajé; me quedo con la valentía, la resiliencia y el nunca dejar de pelear por mis sueños. Estaré informando mi situación de salud”, concluyó el para atleta nacional.