China detiene a una mujer por ’chaquetear’ en redes sociales a atletas del país durante París 2024

Una mujer de 29 años, identificada como He, fue arrestada por la Policía de Pekín por difundir comentarios difamatorios sobre atletas y entrenadores de París 2024 en redes sociales, luego de la final femenina de tenis de mesa entre dos jugadoras chinas por la medalla de oro. El arresto se llevó a cabo tras denuncias sobre una publicación de He en la red social Weibo, considerada "dañina" por las autoridades locales. Aunque no se reveló el contenido del mensaje, la situación sigue bajo investigación. En la final, Chen Meng venció a Sun Yinghsa y provocó reacciones negativas de algunos aficionados chinos que abuchearon a la ganadora. Por otro lado, en Weibo, varios internautas expresaron su decepción por la derrota de Sun e incluso deseaban que Chen diera positivo en un control antidopaje para que la medalla de oro fuese otorgada a la competidora con la plata.