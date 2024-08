Michael Phelps trató de "tramposos" a nadadores chinos del 4x100 en JJOO: enrostró problemas de dopaje

La participación de China en la natación de los Juegos Olímpicos está generando mucha polémica que crece con el correr de los días, todo esto luego de que acabaran con el reinado de Estados Unidos en los 4×100 metros combinados.

Las críticas iniciaron luego de la participación de dos atletas chinos en la actual edición de los JJOO, luego de no haber superado el control antidoping en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Resulta que desde los Juegos Olímpicos de 1960, Estados Unidos no había perdido la medalla de oro en dicha disciplina de los 4×100, excepto en Moscú 1980 donde no se presentaron por motivos políticos, haciendo que la hazaña conseguida por el equipo masculino chino sea más relevante y más polémica.

Los nadadores chinos Qin Haiyang y Sun Jiajun, fueron parte del relevo 4×100 que se colgó el oro en París, pero también integraron la nómina de los 23 atletas que dieron positivo en el control de doping antes de Tokio 2021.

Sin embargo, la Organización Mundial Antidopaje (AMA) determinaron que la causa de los positivos fue una contaminación en la comida.

“Les arrebatan su esfuerzo haciendo trampas”

No obstante y como voz especializada en el área de la natación, Michael Phelps, brillante medallista que ostenta 23 oros olímpicos, lanzó duras críticas a los atletas mencionados, asegurando que eran tramposos por competir en París 2024.

En sus palabras ante medios internacionales, Michael Phelps aseguró que “me rompe el corazón ver a gente que se ha esforzado durante cuatro años para preparar los Juegos Olímpicos y que luego llegue alguien que les arrebata su esfuerzo haciendo trampas”.

“Si todo el mundo no se somete a los mismos tests, tenemos un serio problema, porque eso significa que el nivel del deporte no es justo. Si corres ese riesgo, no deberías estar aquí”, lanzó un molesto el ‘Tiburón de Baltimore’.

Por último recalcó: “Que sigan y se vayan a los Juegos de los Tramposos, dejen que los Juegos Olímpicos mantengan su integridad”.