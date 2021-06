Diario argentino emplazó a Milad por tuit de La Roja de Brereton con ’himno’ de Maradona

Aún continúan las reacciones tras el “provocativo” tuit de la cuenta de La Roja tras el debut de Ben Brereton ante Argentina por Copa América.

Recordemos que luego del ingreso del futbolista chileno-inglés, la cuenta de Twitter del ‘equipo de todos’ publicó lo siguiente: “En Inglaterra nació, fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir, Revisar su carnet Y tener madre chilena… Y todo el pueblo cantó…”, parodiando el cántico a Diego Maradona, lo que generó la molestia de los trasandinos.

Ahora, el medio trasandino Olé se comunicó con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y le consultaron por el origen de este mensaje.

“¿Usted está de acuerdo con la decisión de su equipo de comunicación o fue algo al margen?”, fue la pregunta que le hicieron.

“Fue algo al margen, yo ahora me estoy enterando por ti. No sé realmente cuál era el fin o el origen de eso. Me estoy informando por ti. No tenía ningún conocimiento de ello”, dijo Milad.

🎵 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿En Inglaterra nació

Fue deseo de Dios

Crecer y sobrevivir

Revisar su carnet

🇨🇱 Y tener madre chilena… Y todo el pueblo cantó…🎵#VamosChile #VamosLaRoja #MeLlegoPorWhatsapp pic.twitter.com/MZjVslPawK — Selección Chilena (@LaRoja) June 14, 2021

Tras ser emplazado por el medio, el presidente de la ANFP aclaró que ellos no controlan dicha cuenta, pues está a cargo de otra empresa.

“No lo controlamos nosotros eso. Lo controla la empresa Mediapro. Déjame averiguar. Me estoy desayunando con lo que tú me dices”, aclaró.

Finalmente, Milad explicó que no está de acuerdo con la publicación, aunque tiene que recabar los antecedentes para juzgar lo que se dijo.

“No, lógico. Pero no tengo los antecedentes para leer y decir que es incorrecto, pero cómo lo planteas tú claro que es incorrecto”, cerró.